Undersköterskor till Ekhaga vård-och omsorgsboende
2025-10-31
Publiceringsdatum2025-10-31Beskrivning
Hos oss tar alla ett gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling och framgång, oavsett roll och erfarenhet.
Vi är stolta över det viktiga arbete vi utför för Kungälvs kommuns invånare som behöver vårt stöd. Här får du ett jobb som är både roligt och stimulerande. Vi strävar ständigt efter att utvecklas och hitta innovativa arbetssätt för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Vill du utvecklas med oss?
Vill du göra skillnad varje dag? Kom till Ekhaga i Diseröd
Just nu söker vi fantastiska undersköterskor till vårt vård- och omsorgsboende Ekhaga, beläget i charmiga Diseröd - bara ett stenkast från naturen och gemenskapen .
Här möts somatik och demens i en trygg och omtänksam miljö där vi tillsammans skapar meningsfulla dagar för våra hyresgäster. Vi söker dig som vill arbeta dag- och kvällstid och bli en del av vårt engagerade team! Dina arbetsuppgifter
Din uppgift är att ge våra hyresgäster trygg och god omsorg utifrån varje individs behov.
Arbetsuppgifterna inkluderar att stödja hyresgästen i det dagliga livet och stärka dennes förmågor och resurser så att vardagen upplevs begriplig, hanterbar och meningsfull.
Du kommer att:
- Stärka hyresgästens förmågor och resurser.
- Hjälpa till med personlig omvårdnad, städning och tvätt.
- Stötta vid måltider och sociala aktiviteter.
- Dokumentera insatser och följa upp behov.
- Utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats av sjuksköterska.
- Samarbeta med kollegor och andra professioner i teamet.
Vi arbetar med kontaktpersonskap och ombudsuppdrag, vilket ger dig möjlighet att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling. Äldreomsorgens värdegrund och ett hälsofrämjande synsätt är grunden för hur arbetet organiseras och utförs.Kvalifikationer
Vi gör skillnad - varje dag!
Vi är ett engagerat team som med stolthet arbetar för Kungälvs kommuns invånare som behöver vårt stöd. På våra vård- och omsorgsboenden arbetar vi tillsammans - i team där alla bidrar till verksamhetens utveckling och framgång.
För att vara aktuell för denna rekrytering behöver du uppfylla följande krav:
- Vara utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen alternativt tjänstgöringsintyg där det framkommer att du varit tillsvidareanställd som undersköterska under juli 2023.
- Ha goda datakunskaper samt goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
- B-körkort och bil, alternativt boende i närheten av boendet.
Nu söker vi dig som:
- Brinner för att arbeta med människor.
- Säkerställer god omsorg.
- Vill att varje möte med våra hyresgäster ska bli meningsfullt.
För att lyckas hos oss behöver du:
- Vara en god lagspelare med samarbetsförmåga.
- Arbeta kvalitetsmedvetet.
- Skapa förtroendefulla relationer.
- Vara empatisk, flexibel, självgående och ansvarsfull.
Meriterande är:
- Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg.
- Erfarenhet av social dokumentation.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och bemötande.
Vi erbjuder dig:
- Heltidstjänst.
- Möjlighet till deltidsarbete.
- 37 timmars arbetsvecka som heltid.
- Goda möjligheter till vidareutbildning och karriärutveckling.
- Välfärdsteknik.
- Sunt arbetsliv.
- Friskvårdsbidrag.
- Personal- och krisstöd.
- Gratis kaffe och te.
- Ersättning för nikotinhjälpmedel.
Om du tidigare har varit anställd inom Kungälvs kommun kommer vi att kontakta dåvarande chef för att ta interna referenser som en del av vår rekryteringsprocess.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/552". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Vilma Karlsson 0303238607 Jobbnummer
9583635