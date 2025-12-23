Undersköterskor till Bygården/Östra Bygården i Landvetter
2025-12-23
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Östra bygården/Bygården är det gemytliga äldreboendet mitt i byn med fokus på bemötande där brukare och närstående känner sig välkomna. Vi fokuserar på givande aktiviteter både generella som individuella där brukarnas intressen tas tillvara.
Östra Bygården/Bygården är en arbetsplats i Landvetter som inrymmer två hus, Bygården och Östra Bygården. Bygården har sammanlagt 29 lägenheter med både inriktning somatik och kognitiv svikt (demens). Östra Bygården har sammanlagt 21 lägenheter med inriktning kognitiv svikt (demens). Vi är en arbetsplats där vi tror att olikheter berikar oss och höjer kvalitén. Vi nu letar efter dig som vill vara med och utveckla och förbättra vår verksamhet. Du behöver givetvis kunna arbeta inom både kognitiv svikt och somatik då vi samarbetar med varandra och har båda inriktningarna på våra hus. Skriv gärna i ansökan om du helst vill arbeta på Östra Bygården eller Bygården.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar undersköterskor, aktiveringspedagoger, trädgårdsterapeut, administratör, omsorgshandledare och ansvarig enhetschef. Tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut finns också. Gemensamt ansvarar vi för att brukarna och dess anhöriga skall känna sig trygga och nöjda med den omsorg och omvårdnad som ges.
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren med hygien, social samvaro och aktiviteter, städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Arbetet innefattar delegerade arbetsuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. Vi arbetar med ombudsuppdrag, där du som medarbetare både har möjligheter att utvecklas och vara del i utveckling av verksamheten. Kontakt med anhöriga och ansvara för social dokumentation ingår.
Din arbetstid kommer vara dag, kväll och helg.
Härryda kommun arbetar med att minska andel timanställda och i stället öka grundbemanningen. Kommunen tillämpar därför samplanering vilket innebär att du kommer att göra en del arbetspass på andra enheter, men din huvudsakliga arbetstid utförs på din hemmaenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som ser möjligheter framför hinder och som arbetar med ett salutogent synsätt med hög kvalitet i omvårdnadsarbetet. För att lyckas i det här arbetet bör du ha en mycket god samarbetsförmåga men även ha förmåga att arbeta självständigt. Du ska arbeta kvalitetsmedvetet och ha en förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Som person är du empatisk, flexibel och ansvarsfull med ett genuint intresse att arbeta med människor. Verksamheten förutsätter att du tar delegation och utför arbetsuppgifter enligt HSL.
KompetenskravFör att vara aktuell i denna rekrytering behöver du uppfylla nedan:
• Utbildad undersköterska
• Goda kunskaper i svenska språket muntligt och skriftlig
• Goda datakunskaper, gärna med erfarenhet av social dokumentation
MeriterandeDet är meriterande om du:
• Undersköterska med specialistkompetens
• Erfarenhet av att jobba med kvalitetsfrågor och med värdegrundsarbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och bemötande
Vi erbjuder dig:* Arbetsplatser och chefer som får höga betyg enligt medarbetarindex. * Verksamheter med nöjda brukare. Enligt brukarundersökningar är Härryda kommuns äldreboenden topp 25 i landet. * Heltidstjänst om du vill - eller deltid om det passar dig bättre.* En verksamhet i framkant inom digitalisering, vi har bla. tekniska hjälpmedel så som digitaliserade larm, digital signering och dokumentation i BPSD Registret * Friskvårdsbidrag på upp till 3 000 kronor per år.Till denna ansökan behöver du svara på ett antal urvalsfrågor i samband när du ansöker. Svar på frågorna används som en del i urvalsprocessen. För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister Kontroll av egna uppgifter, uppvisas. Belastningsregister beställer du på polisens hemsida. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293249". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Nås via kommunens kontaktcenter
Facklig företrädare 031-724 61 00 Jobbnummer
9662014