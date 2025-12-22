Undersköterskor till BUP heldygnsvård Enhet 2 dag/kväll och natt
2025-12-22
Brinner du liksom oss för att hjälpa barn och ungdomar? Kom och bli en del av vår härliga arbetsgrupp! BUP Heldygnsvårdsenhet 2 söker nu en tillsvidareanställd undersköterska för dag- och kvällstjänstgöring samt en för nattjänstgöring.
BUP Stockholm sektion Akut och Heldygnsvård består av en akutenhet samt tre heldygnsvårdsenheter. Merparten av verksamheten finns på Södermalm, nära Södersjukhuset, och en vårdavdelning finns på S:t Görans sjukhus på Kungsholmen.
Enhet 2 på Södermalm har tio vårdplatser och här vårdas barn och ungdomar med olika psykiska sjukdomar och tillstånd. Enheten har bland annat tillgång till kolonilott, gym, dagvård och skola. Vi bedriver Nationell högspecialiserad vård (NHV) för patienter med svårt självskadebeteende från hela landet, vilket omfattar ett intensivt och brett vårdprogram som baseras på Dialektisk beteendeterapi (DBT). På enheten arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, undersköterskor, psykologer och kuratorer. Samtlig personal deltar i en tio-dagars DBT-baserad grundutbildning, liksom annan kontinuerlig fortbildning och handledning.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår psykiatriskt behandlingsarbete som syftar till att öka patienternas färdigheter med avseende känsloreglering, relationer, medveten-närvaro och att hantera kris. Det sistnämnda kan innebära att stötta patienterna i att generalisera färdigheter i vardagen och i krissituationer och att nå sina långsiktiga mål. Utöver behandlingsarbetet ingår sedvanliga praktiska uppgifter på en psykiatrisk vårdavdelning, du kommer också att delta i och initiera aktiviteter med patienterna. Dokumentation sker i journalsystemet TakeCare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från undersköterskeutbildning med bevis om skyddad yrkestitel. Du bör ha tidigare erfarenhet av att ha arbetat som undersköterska inom psykiatrin. Det är mycket meriterande om du har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin. Du talar flytande svenska.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har personlig mognad, som är trygg, stabil och har självinsikt, som skiljer på det personliga och det professionella. Du är initiativtagande och som vill aktivera våra patienter.
Du är stabil, lugn och kontrollerad i stressiga och pressade situationer. Vidare har du en god samarbetsförmåga och arbetar bra med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan också lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du är lojal och uttrycker en positiv attityd till arbete och verksamheten och som handlar i enlighet med individens omvårdnadsplan samt relevanta styrdokument och rutiner. Du är också serviceinriktad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Som medarbetare hos oss har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrkesområde. Vi har förmåner som till exempel fördelaktiga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri skattefinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet och friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Anställningsform
Tjänsten är två tillsvidareanställningar på heltid, ena för dag- och kvällstjänstgöring samt en för nattjänstgöring. Tillträde snarast efter överenskommelse.
Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
BUP Akutenheten är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
