Undersköterskor till Bruksgatans äldreboende, dag/kväll och veckoslut
2025-11-17
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Bruksgatans äldreboende söker erfarna undersköterskor för dag- och kvällstjänstgöring samt veckoslutsanställning.
Vi har enheter för somatisk vård, demensvård och korttidsboende. Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt, bidra med din kompetens och utvecklas tillsammans med kollegor som värnar om samarbete och kvalitet i omsorgen - vill du vara med?
Ditt nya jobb
På Bruksgatans äldreboende arbetar vi utifrån äldreomsorgens värdegrund: att varje äldre person ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SoL 5 kap 4 §).
Som undersköterska är du en viktig bärare av verksamhetens värdegrund, idé och mål. Arbetet sker utifrån ett rehabiliterande och hälsofrämjande förhållningssätt, där vi tar tillvara på individens resurser och möjligheter. Vi utformar omsorgen tillsammans med den enskilde, med fokus på trygghet, självbestämmande och livskvalitet.
I rollen arbetar du med personcentrerad omsorg och bidrar, tillsammans med dina kollegor, till en trygg och meningsfull vardag för våra boende. Arbetsuppgifterna innefattar personlig omvårdnad, vardagliga sysslor (som städ och tvätt), social aktivering, läkemedelshantering samt olika ansvarsområden. Du arbetar även med kontaktmannaskap, upprättar och följer genomförandeplaner och dokumenterar enligt gällande riktlinjer. Du ger läkemedel och utför rehabiliterande insatser på delegation, samt kommunicerar regelbundet med sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med tidigare erfarenhet från arbete inom äldreomsorgen. Det är meriterande om du har erfarenhet från demensvård eller arbete på korttidsenhet.
Du har god datavana och behärskar svenska i tal och skrift, vilket krävs för dokumentation och kommunikation med hyresgäster, anhöriga och kollegor.
Arbetet ställer krav på fysisk rörlighet då situationer uppstår som inte kan förutsägas och måste lösas på ett för situationen anpassat sätt.
Som person är du ansvarstagande och trygg i din yrkesroll. Du trivs i en miljö där du både samarbetar och tar eget ansvar, och du har förmågan att anpassa dig till olika situationer med ett lugnt och professionellt bemötande. Du ser värdet i att skapa goda relationer med både kollegor och boende och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringen.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg och meningsfull anställning med varierande arbetsuppgifter och kompetenta kollegor. Vi är måna om ett gott bemötande och ett respektfullt arbetsklimat. Som anställd i Jönköpings kommun får du också ta del av flera förmåner, såsom betald semester från första anställningsåret och friskvårdsbidrag.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Bruksgatans äldreboende är beläget i det lugna området Torpa i Jönköping med närhet till goda kommunikationer. Här finns tre somatiska enheter, två demensenheter och en korttidsenhet. I anslutning till boendet finns en trevlig trädgård och utemiljö som används av både boende och personal. Vi är ett engagerat team med hög kompetens och gott samarbete - och nu söker vi fler kollegor som vill vara med och utveckla vår verksamhet!
Bra att veta
Vi har tre lediga tjänster på 100 % med tillträde enligt överenskommelse.
Dag/kväll - 2 tjänster
- Arbetstid: dag och kväll på vardagar samt arbete varannan helg
- Heltidsmått: 37 timmar/vecka
Veckoslutsanställning - 1 tjänst
- Arbetstid: förlagd till veckoslutet, tre sammanhängande dagar fördelat på fredag till måndag, med undantag för möte och utbildning på annan dag
- Heltidsmått: 28 timmar/vecka
Heltid är norm i Jönköpings kommun och vi erbjuder alltid 100% sysselsättning.
Vi arbetar med samplanering, vilket innebär att hela eller delar av ditt arbetspass kan komma att förläggas till annan enhet inom vår verksamhet. Du behöver därför vara flexibel i periodplaneringen då den anpassas till verksamhetens behov.Publiceringsdatum2025-11-17Så ansöker du
I din ansökan vill vi att du bifogar ett CV, examensbevis samt tjänstgöringsintyg. All tidigare tjänstgöring ska kunna styrkas, med tydlig angivelse av omfattning, anställningsform och befattning.
Vi tillämpar löpande urval.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Vill du veta mer?
Hör av dig till rekryterande chefer. Johan Larsson för anställning på dag/kväll och Johannes Eklund för veckoslutsanställning.
Fackliga representanter i Socialförvaltningen: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som undersköterska till Bruksgatans äldreboende!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Ersättning
