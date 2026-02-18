Undersköterskor till bemanningsteam - dagtid, måndag till fredag
Vill du arbeta dagtid, utveckla din kompetens och vara en del av ett nytt arbetssätt som stärker arbetsmiljön i äldreomsorgen?
Partille kommun startar nu ett bemanningsteam inom äldreomsorgen och söker 6-8 erfarna och trygga undersköterskor som vill vara med från start i ett pilotprojekt under 2026.
Det här erbjuder vi
- Tillsvidareanställning, heltid.
- Arbetstid: dagtid, måndag-fredag
- Organisatorisk tillhörighet: Bemanningscenter
- Arbetsplats: ingen fast placering - du bemannar vid behov kommunens äldreomsorg
Uppdraget är tydligt avgränsat till korttidsfrånvaro och syftar till att skapa trygghet, kontinuitet och arbetsro i verksamheterna.
Om uppdraget och pilotprojektet
Tjänsten är en del av ett pilotprojekt under 2026 där Partille kommun testar ett nytt arbetssätt för bemanning.
Syftet är att minska belastningen på ordinarie personal och stärka arbetsmiljön genom att korttidsfrånvaro täcks av erfarna och trygga undersköterskor som snabbt kan komma in i verksamheten.
Som undersköterska i bemanningsteamet arbetar du i varierande verksamheter och bidrar med trygghet, kontinuitet och hög omvårdnadskompetens.
Du arbetar självständigt i ditt dagliga uppdrag men i nära samverkan med kollegor och chefer på de boenden du bemannar.
Du ingår i ett bemanningsteam som leds av en pilotkoordinator. Tillsammans delar ni uppdrag, arbetssätt, erfarenheter och arbetsplatsträffar.
Ansvarig chef för anställningen är bemanningschef. Anställningen går över till vård- och omsorgsförvaltningen efter 2026 om bemanningsteamet inte skulle bli permanent.
Arbetsuppgifter och ansvar
Arbetet omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterska inom äldreomsorgen, med fokus på trygg, professionell och kvalitativ omvårdnad vid korttidsfrånvaro.
Uppdraget innebär att du:
- utför omvårdnadsarbete och stöd i det dagliga livet för de boende
- arbetar utifrån givna delegeringar och ansvarar för att dessa följs korrekt
- dokumenterar enligt gällande rutiner och säkerställer god kvalitet i överlämningar
- bidrar till trygghet och kontinuitet i verksamheten
Arbetet kräver att du snabbt kan sätta dig in i nya rutiner, prioritera och fatta beslut inom ramen för ditt yrkesansvar.
Utveckling och stöd
Som en del av pilotprojektets upplägg prioriteras undersköterskor i bemanningsteamet för utbildningar och andra kompetensutvecklande insatser. Du får stöd genom teamet och en tydlig struktur kring uppdraget.Publiceringsdatum2026-02-18Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- är utbildad undersköterska
- har flerårig erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
- är trygg i din yrkesroll och bekväm med att arbeta självständigt
- har erfarenhet av att arbeta med delegeringar
Du är professionell i ditt arbetssätt, kommunicerar tydligt och tar ansvar för överlämningar i det dagliga arbetet. Du är också bekväm med att använda digitala system som stöd i arbetet.
Uppdraget passar dig som trivs i en föränderlig miljö, uppskattar variation och har en stabil grund i ditt yrkesutövande.
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, är en förutsättning för tjänsten.
Bra att veta
Förutsatt att du uppfyller skallkraven för tjänsten är det obligatoriskt att genomgå ett digitalt språktest för att säkerställa kompetensen i nivå med B2 enligt Europarådets standard innan intervju. Observera att processen avbryts vid ej godkänt språktest. Du kommer att behöva identifiera dig med Bank-ID för att genomföra språktestet.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan. Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
