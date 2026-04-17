Undersköterskor till Bållebergsvägens äldreboende
Nordanstigs Kommun, Stöd & Omsorg, Bållebergsvägens äldraboende / Undersköterskejobb / Nordanstig Visa alla undersköterskejobb i Nordanstig
2026-04-17
, Hudiksvall
, Sundsvall
, Ljusdal
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordanstigs Kommun, Stöd & Omsorg, Bållebergsvägens äldraboende i Nordanstig
Var med och bygg framtiden med oss!
Äldreomsorgen i Nordanstigs kommun värnar om individen och tar tillvara den äldres egna förmågor. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat arbetssätt med fokus på människans hälsa och en meningsfull tillvaro.
För oss är det viktigt att alla får en god omvårdnad och ett gott bemötande. Vi tar aktivt till oss ny teknik och arbetar systematiskt med avvikelsehantering för att ständigt utveckla vår verksamhet.
Ditt uppdrag
Du kommer att vara en del av ett arbetslag som tillsammans planerar, genomför, utvärderar och utvecklar verksamheten i enlighet med våra styrdokument. Dina arbetsuppgifter omfattar omvårdnads- och serviceuppgifter, medicinska arbetsuppgifter på delegation av legitimerad personal samt dokumentation i aktuella system.
Du bidrar aktivt till en meningsfull vardag för de äldre genom social omsorg och aktiviteter på både individ- och gruppnivå.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad och drivande, har god samarbetsförmåga och samtidigt kan ta eget ansvar samt arbeta självständigt. Du är lyhörd och bemöter både äldre och arbetskamrater på ett professionellt sätt och utgår från varje individs behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Utbildning och yrkesbevis som undersköterska
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg samt goda IT-kunskaperÖvrig information
Vi erbjuder våra medarbetare 2000:- i friskvårdsbidrag och möjligheten till semesterväxling. Urval och intervjuer kan ske löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan till oss!
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
Vid rekrytering gör Nordanstigs kommun ett medvetet val gällande var vi vill exponera vår annons. Vi vill ej bli kontaktade av annonssäljare eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordanstigs kommun
(org.nr 212000-2312), https://nordanstig.se/startsida/sidor/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Södra Vägen 14 (visa karta
)
829 50 BERGSJÖ Arbetsplats
Nordanstigs Kommun, Stöd & Omsorg, Bållebergsvägens äldraboende Kontakt
Enhetschef
Camilla Johansson Eltermann +46722395941
9861026