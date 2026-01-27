Undersköterskor till avdelning 61, Infektions- och hudkliniken, Karlskrona
Infektions- och hudkliniken är en klinik i ständig utveckling där vi utmanas av nya mål.
Kliniken har sin verksamhet väl samlad i en egen byggnad i Karlskrona. Vi arbetar med patienten i fokus och med kompetensutveckling för att kunna ge bästa vård till våra patienter. Infektions- och hudkliniken på Blekingesjukhuset består av en vårdavdelning, en infektionsmottagning och en hudmottagning.
Om jobbet
Vårdavdelning 61 har 21 vårdplatser fördelade på tre arbetslag. Varje arbetslag består av läkare, sjuksköterska och undersköterska och arbetar tätt tillsammans. Vi vårdar patienter med olika former av infektioner, till exempel lunginflammation, blodförgiftning, tuberkulos och covid-19. På avdelningen vårdas även inneliggande öron-, ögon- och hudpatienter och sjukgymnast och arbetsterapeut finns också kopplade till avdelningen.
Anställningen omfattar för närvarande tjänstgöring dag, kväll och helg.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av vanligt förekommande arbetsuppgifter som undersköterska såsom exempelvis omvårdnadsarbete, anhörigkontakt, dokumentation, provtagning, assistera avdelningsläkare vid undersökningar m.m.
På avdelningen jobbar vi i team, sjuksköterska, undersköterska och vårdassistent. Som stöd till vårdteamen finns avdelningschef och koordinator.
Avdelningen arbeta fortlöpande med att skapa en god arbetsmiljö så att du som undersköterska skall ha tid och möjlighet att fokusera på och planera dina arbetsuppgifter.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, det ses som extra meriterade om du har akutsjukvårdsutbildning. För oss är det en självklarhet att du är noggrann i din undersköterskeroll och tar hand om patienterna utifrån deras olika behov och ger dem ett gott bemötande. Som person är du engagerad, initiativrik, stresstålig och flexibel samt öppen för nya utmaningar och möjligheter. Vi vill även att du precis som oss värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegor och närmaste chef med fokus på patientens bästa.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Söker du nya utmaningar och tror att infektions- och hudkliniken skulle vara en arbetsplats som skulle passa dig så är du varmt välkommen att söka till oss! Vi tillämpar löpande urval.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
