Undersköterskor till anestesi på VO intensiv- och perioperativ vård i Lund
2025-09-23
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta för att förbättra andra människors liv och samtidigt ha roligt på jobbet? Då kan du vara den vi söker!
Verksamhetsområde intensiv och perioperativ vård (VO IPV) vid Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund erbjuder operationssjukvård, anestesisjukvård, postoperativ vård och intensivvård. Här vårdas patienter före, under och efter sin operation.
Vid vårt verksamhetsområde vid Sus i Lund bedrivs högspecialiserad anestesi- och operationssjukvård inom kirurgi, öron-, näs- och hals (ÖNH), ortopedi, käkkirurgi, neurokirurgi, onkologi, ögonkirurgi och kvinnosjukvård.
Nu välkomnar vi två undersköterskor som vill arbeta i en spännande och utvecklande miljö med härliga kollegor.
Vi söker dig som drivs av intresset för högspecialiserade operationer och teamarbete. Som anestesiundersköterska på våra operationsavdelningar är ingen dag den andra lik. Hos oss får du möjlighet att arbeta med många olika typer av operationer och patientgrupper. Arbetet bjuder på stor variation och alltid med stort fokus på patientsäkerheten. Akuta operationer, där du kommer bistå, förekommer under dygnets alla timmar.
Hos oss får du ett spännande och stimulerande arbete där vi tillsammans arbetar för en arbetsplats som präglas av gemenskap och utveckling. Här tror vi på medarbetarkraften och kommer därför att kontinuerligt stämma av med dig om din önskan om utveckling. Som nyanställd får du en individuell introduktionsplan som anpassas efter dina behov och tidigare erfarenheter.
När du arbetar jourtid har vi ett fördelaktigt kvotavtal som gynnar din totala veckoarbetstid. Vi använder oss av ett verksamhetsanpassat önskeschema.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Om du läst enligt tidigare programstruktur välkomnar vi dig med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Vidare har du goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Har du tidigare erfarenhet av arbete på operationsavdelning, akutmottagning eller intensivvårdsavdelning ses det meriterande för tjänsten.
Vi värdesätter att du som person är engagerad, flexibel och drivs av att skapa teamkänsla. Vi är måna om att hitta rätt person och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du bli en del av oss? Då är du välkommen till oss på IPV anestesi i Lund. Har du frågor om tjänsten? Hör gärna av dig till oss!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
