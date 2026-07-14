Undersköterskor till äldreomsorgen i Lomma kommun
Lomma kommun, Socialförvaltning / Undersköterskejobb / Lomma Visa alla undersköterskejobb i Lomma
2026-07-14
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Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad – varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Vi vill erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg i Lomma Kommun och för att komma dit måste vi arbeta med kvalité och utveckling, inte bara för våra brukare idag utan även för framtiden Vill du vara med och utveckla Lomma kommuns äldreomsorg? Då letar vi efter dig!
Välkommen att arbeta tillsammans med oss!
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att ge god personlig omvårdnad, vardagliga sysslor, sociala aktiviteter, läkemedelshantering och dokumentation. Ett gott bemötande är en viktig förutsättning för att skapa förtroende och en trygg miljö för våra brukare.
I ditt arbete ingår även att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
• Du är utbildad undersköterska med skyddad titel från Socialstyrelsen.
• Du är kvalitets och serviceinriktad och har erfarenhet av att hantera medicinskteknisk utrustning.
• Du ska ha förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket i tal och skrift.
• Goda datorkunskaper och erfarenhet av att arbeta med olika system och digitala verktyg.
• Erfarenhet från jobb inom äldreomsorgen är meriterande.
I arbetet är du engagerad, prestigelös, modig och känner dig trygg i ditt arbete och vill hjälpa kollegor över gränserna vid behov, samt är van att samarbete med andra professioner och med närstående.
För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du vill arbeta med äldre och värdesätter och respekterar deras sista kapitel i livet. Empati, nyfikenhet och kunna lyfta blicken för att se helheten är också betydelsefulla egenskaper. Har du dessutom nära till skratt och gillar att prova nya vägar så är det just dig vi söker.
Låter det som ett arbete för dig? Vi intervjuar löpande så skicka din ansökan redan idag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-03 .
Vi redovisar lön för 10:e och 90:e percentil: 29975-35300kr/mån. Löneintervallet anges i enlighet med gällande regelverk om lönetransparens
Utdrag ur belastningsregister kommer att begäras vid anställning samt yrkestitel från Socialstyrelsen.
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "108-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma Kommun
(org.nr 212000-1066)
Hamngatan 3 (visa karta
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237 37 BJÄRRED Arbetsplats
Lomma kommun, Socialförvaltning Kontakt
Enhetschef
Prince Samuel prince.samuel@lomma.se Jobbnummer
10002651