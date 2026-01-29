Undersköterskor till äldreomsorgen - särskilt boende och hemtjänst
2026-01-29
Just nu söker vi undersköterskor till våra verksamheter inom Äldreomsorgen.
Våra verksamheter är:
- Hallersväg 20 - Särskilt boende somatik
- Hemtjänst - Stöttning i ordinärt boende
Som medledare i Grästorps kommun får du förutsättningar att prova nya idéer, att utveckla dig själv och våra verksamheter. Självklart alltid med fokus på de individer vi stöttar. Vi tycker om att ha roligt medan vi gör det vi ska!
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med människor och är utbildad undersköterska.
Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt värdskap, att ha ett respektfullt och professionellt bemötande mot alla vi möter. I ditt uppdrag ska du med ditt värdskap kunna bidra till trygghet, både för vård- och omsorgstagare, anhöriga och kollegor.
I en liten kommun som Grästorp är närhet, både geografisk och mellan kollegor en självklar del av arbetsdagen. Det är naturligt att hjälpa till där behoven finns, som till exempel på arbetsplatsen mittemot. Vi värderar samarbete högt och det är självklart att alla professioner är lika viktiga i arbetet med att skapa helhet och trygghet för varje individ. I detta arbetssätt ser vi tillsammans möjligheter att förbättra kvalitén och utveckla både oss och organisationen. För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du är trygg med att ta ansvar och har lätt för att anpassa dig till nya situationer.
Grästorps kommun lägger extra fokus på digitalisering inom äldreomsorgen. Vi testar gärna nya arbetssätt och välfärdsteknik som innebär att arbetsmiljön blir bättre genom att vi skapar större delaktighet och självständighet för individerna vi stöttar. Vi förutsätter att du är nyfiken på ny teknik och att våga prova nytt.
Din roll
Vår uppgift är att ge omsorgstagarna praktiskt, pedagogiskt och socialt stöd vilket innebär att vi utifrån ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt och tydlig struktur stöttar individen i vardagslivet. Vi arbetar nära andra professioner som sköterskor och rehab.
I arbetet inom äldreomsorg ingår det att:
- Stödja omsorgstagaren att få en meningsfull vardag baserad på hans/hennes livshistoria
- Ge omsorgstagaren omsorg och service utifrån individuella behov
- Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktioner och delegering
- Samverka i det gemensamma omsorgs- och vårdarbetet
- Dokumentera arbetet i digitala journalsystemet Lifecare
Övrig information
Eftersom vi alltid tänker i helhet - både för våra medledare och de individer vi stöttar, kan introduktion på fler arbetsplatser inom social verksamhet bli aktuellt när du känner dig trygg på din hemenhet. På vissa av våra enheter är B-körkort ett krav. Så ansöker du
Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Vi är goda värdskapare och vi välkomnar dig!Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Ersättning
Månadslön. Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grästorps kommun
(org.nr 212000-1595) Arbetsplats
Social verksamhet, Äldreomsorgen Kontakt
Enhetschef Hemtjänst, Malin Wennberg 0514-58196 Jobbnummer
9712880