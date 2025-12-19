Undersköterskor till Akutmottagning i Trelleborg
2025-12-19
Är du utbildad undersköterska och vill bli en del av ett team som brinner för akutsjukvård? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Lasarettet i Trelleborg är det lilla sjukhuset med det stora hjärtat. Inom verksamhetsområde akut och medicin arbetar cirka 270 medarbetare med internmedicinsk vård inom bland annat kardiologi, endokrinologi, lungmedicin, reumatologi, gastroenterologi och neurologi. Här ingår en omfattande mottagningsverksamhet, akutmottagningen, tre slutenvårdsavdelningar samt en dagsjukvårdsavdelning.
Akutmottagningen är en del av förvaltningen Nära vård och hälsa. Hos oss bedrivs internmedicinsk akutsjukvård alla dagar i veckan mellan kl. 08.0020.00. På vardagar mellan kl. 08.0016.00 tar vi även emot patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska symtom. Årligen tar vi emot cirka 13 000 besök och hanterar närmare 1 000 larm.
Vi arbetar i välfungerande team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare, och har ett nära samarbete med anestesi och specialistkonsulter.
Nästan alla patienter som vårdas inom internmedicin i Trelleborg passerar akutmottagningen här gör vi skillnad tillsammans.
Hos oss arbetar cirka 40 engagerade medarbetare, varav flera är specialiserade inom akutsjukvård. Vi har en bred kompetens, från nyexaminerade till kollegor med lång erfarenhet.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu två nya undersköterskor till oss på akutmottagningen.
I rollen som undersköterska arbetar du bland annat med triagering, övervakning och behandling av akut sjuka patienter, exempelvis vid prio 1-larm. Dina arbetsuppgifter omfattar omvårdnad, provtagning och omläggningar. Tillsammans skapar vi en dynamisk och stimulerande miljö där flexibilitet och gott samarbete är avgörande.
Vi erbjuder dig:
• En bred grund att stå på med ett individuellt anpassat introduktionsprogram.
• Successiv kompetensutveckling med ökat ansvar i takt med din erfarenhet.
• Möjlighet att arbeta i olika positioner såsom team, larm, ortopedi och inskrivning.
• Lokala utbildningar, exempelvis S-HLR, samt återkommande övningsscenarier för att stärka din kompetens.
Tjänsten innebär arbete dag, kväll och helg enligt schema.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel, oaktat om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Har du läst enligt tidigare programstruktur är det meriterande med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Det är även ett krav med goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. Därtill har du arbetslivserfarenhet inom slutenvård. Det är meriterande om du har erfarenhet inom akutsjukvård.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och ser möjligheter där andra ser hinder. Du har ett stort engagemang, en positiv inställning och drivs av nya utmaningar. Därutöver är du nyfiken, lär dig gärna nytt och har ett öppet sinne för utveckling. Då vi arbetar i team ser vi gärna att du har god kommunikationsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kan du se dig själv som en del av vårt engagerade team? Då hoppas vi få möjlighet att lära känna dig!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, så vänta inte skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller Ansökan om skyddad yrkestitel för undersköterska https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
