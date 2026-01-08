Undersköterskor till Ädelstenens äldreboende tillsvidare
2026-01-08
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du skapa en värdefull vardag för våra äldre? Är du ansvarsfull och engagerad med ett glatt humör? Då är det dig vi söker till Ädelstenens äldreboende där vi nu söker nya medarbetare till vår demensenhet!
Ditt nya jobb
Arbetsuppgifterna innebär personlig omvårdnad, vardagliga sysslor som städ och tvätt, sociala aktiviteter, läkemedelshantering och olika ansvarsområden.
Du kommer att lägga stor vikt vid hyresgästernas/medborgarnas integritet och arbeta utefter den värdegrund som bygger på individens önskan, behov och förmåga. Ditt uppdrag är att vara professionell yrkesutövare som arbetar utifrån att stärka den enskildes förmågor och resurser så att denne upplever sin vardag begriplig, hanterbar och meningsfull. Du arbetar även aktivt med kontaktmannaskap, genomförandeplaner och social dokumentation. Du utgår ifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt som innebär att du ser till det friska och de möjligheter och resurser som finns hos varje person.
Hos oss erbjuder vi arbete i en verksamhet bestående av ett härligt gäng med vårdtagarens bästa i fokus och där det finn stor möjlighet att delta i och utveckla vårt förbättringsarbete.
Din kompetens
Vi söker nu en utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete och arbete på demensenhet och/eller korttidsenhet. Vidare har du praktiska kunskaper i personlig omvårdnad, hemmets skötsel och matlagning.
Att du tar initiativ, samarbetar bra med andra och att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter är en självklarhet. Du ska också vara lyhörd och ha förmågan att sätta dig in i andras perspektiv eller situation. Att du kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt är också viktigt. Vi värdesätter också om du är trygg och stabil, har självinsikt och kan anpassa dig till olika situationer. Eftersom arbetet innebär kontakter med hyresgäster, anhöriga och kollegor med flera samt att det ingår dokumentation bör du behärska svenska språket i tal-, läs- och skrift samt kunna ta till dig och förmedla information, läsa och ta till sig skrivna instruktioner.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Välkommen till oss
Ädelstenens äldreboende ligger på Råslätt och till oss tar du dig enkelt med buss. Äldreboendet har 27 lägenheter fördelat på 3 enheter som alla är avsedda till personer med demenssjukdom. En av enheterna är avsedda för korttid med inriktning demens. Vi på Ädelstenen vill genom vårt arbete skapa en trivsam miljö och atmosfär där våra boenden kan bibehålla en god livskvalité. Vi är måna om både varandra och vår arbetsmiljö, vi har ett gott samarbete och självklart är våra vårdtagares välbefinnande alltid i fokus.
Bra att veta
Inom Jönköpings kommun erbjuder vi respektive lön för underskötersketjänster oavsett vilket äldreboende du arbetar på. Det innebär att lönen inte påverkas av val av arbetsplats. Alla våra äldreboenden har likvärdiga arbetstider och vi följer gällande lagstiftning, inklusive regler om dygnsvila och helgtjänstgöring.
Vi rekryterar nu en undersköterska med inriktning demens, heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Arbete på korttidsenheten kommer också att förekomma. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg och du arbetar varannan helg. Jönköping arbetar med heltid som norm och erbjuder alltid 100 % tjänstgöring.
Du arbetar obekväma arbetstider med varannan helg samt att du behöver vara flexibel i periodplaneringen då den anpassas till verksamhetens behov. Resurspass kan innebära att tjänstgöring på verksamhetens samtliga enheter förekommer.
I din ansökan vill vi att det finns personligt brev, ett CV samt bifogat examensbevis och tjänstgöringsbetyg/intyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas och det behöver framgå i vilken omfattning du arbetat, vilken anställningsform som varit aktuellt och vilken befattning du haft. Vi ser gärna att du bifogar relevanta intyg/betyg som visar att du är utbildad undersköterska och har ansökt om skyddad yrkestitel. Urval och intervjuer sker löpande.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Rekryterande chefer, se informationsrutan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som undersköterska på Ädelstenens äldreboende!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
