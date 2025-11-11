Undersköterskor St Knut och Aspen vård och omsorgsboende
Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen / Undersköterskejobb / Vellinge Visa alla undersköterskejobb i Vellinge
2025-11-11
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen i Vellinge
St Knut och Aspen är ett vård- och omsorgsboende som ligger i vackra Falsterbo med ett stenkast från havet.
Nu söker vi undersköterskor till somatik, växelvårdsavdelning samt till demensavdelning.
För att komma till oss finns det bra bussförbindelser från Malmö och Trelleborg. Vi har fri parkering för dig som väljer att ta bilen till din arbetsplats.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som undersköterska på St Knut och Aspen ska du kunna utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner och utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån delegation. För oss är det en självklarhet att du har grundläggande kompetens i datoranvändning och i svenska i både tal och skrift.
För oss är det viktigt med ett stort individfokus, varje dag ska vi göra skillnad för den enskilde. Att vi är nära den enskilde och dess anhöriga är viktigt, att ta ansvar för vårt uppdrag på ett genuint och ansvarsfullt sätt ser vi som en självklarhet.
Du utför ditt arbete med stor empati, kan lyssna och förstår den enskildes önskemål och behov och säkerställa att det utförs på bästa möjliga sätt.
För att arbeta på St Knut och Aspen krävs det att du är ansvarstagande, initiativrik och har ett flexibelt arbetssätt. Du behöver vara lyhörd och ha god samarbetsförmåga med den enskilde vårdtagaren, anhöriga, kollegor, samordnare och chefer. Vi sätter stort värde på ditt engagemang i arbetet och din vilja att bidra för verksamhetens bästa i alla olika hänseenden.
Vi jobbar med olika spännande koncept såsom måltidskoncept och aktivitetskoncept. Vi jobbar med BPSD. Vi är ett stjärnmärkt boende så för oss är det viktigt att du jobbar personcentrerat. Vi ser därför gärna att du tycker att utvecklingsarbete är spännande och är med i utvecklingen av dessa. Urvalet sker löpande så vänta inte med din ansökan!Kvalifikationer
Utbildad undersköterska gärna med erfarenhet från särskilt boende.
Tar självständigt ansvar för egna arbetsuppgifter i såväl framgång som motgång. Tar även ansvar för det gemensamma resultatet och gör det som behöver göras för att organisationen ska uppnå sina mål. Kommer med förslag på lösningar. Erkänner misstag och arbetar för att rätta till dem.
Anpassar med lätthet ditt arbetssätt efter ändrade förutsättningar. Agerar prestigelöst i samband med förändringar. Agerar för att främja din egen utveckling och fortsatta lärande
Uppmärksammar andras synpunkter och kompetens samt ger dem utrymme i gruppen på ett sätt som gynnar helheten. Identifierar och utvecklar relationer. Bidrar till att förtydliga för gruppen dess arbetsuppgifter och mål. Delar med dig av din kunskap.
ÖVRIGT
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288944". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033) Arbetsplats
Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen Kontakt
Enhetschef
Sofia Tidstam sofia.t.tidstam@vellinge.se Jobbnummer
9598245