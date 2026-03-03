Undersköterskor, sommarvikarier, till Skoga Seniorcentrum, Solna stad
2026-03-03
Är du en undersköterska på jakt efter ett sommarvikariat och vill vara en del av ett härligt team i en uppskattad verksamhet? Då har vi på Skoga tjänsten för dig! Publiceringsdatum2026-03-03Om företaget
Välkommen till Skoga - ett äldreboende vackert beläget i Huvudsta med utsikt över Ulvsundasjön.
Skoga drivs i kommunal regi i Solna Stad. Här finns 100 boende och ca 120 medarbetare. Vi är en blandad personalgrupp med en variation av etniciteter och åldrar, som brinner för det vi gör och sätter stor ära i att göra ett gott arbete.
Vårt arbete utgår alltid från våra värdeord: Förtroende, Medmänsklighet och Professionalitet.
Vår profil är trädgård, natur och utevistelse och vi värnar om en omväxlande vardag för våra boende med både fysiska och sociala aktiviteter så som firande av högtider, filmvisningar, trädgårdscafé och träning.
Hos oss finns enheter för boende med ett stort omvårdnadsbehov och för boende med demenssjukdomar. Vi har också några korttidsplatser samt växelvård.
Vårt erbjudande
- God och gedigen introduktion.
- Fantastiska kollegor som ger arbetsglädje och möter dig med stort hjärta och varma händer.
- Nära samarbete med verksamhetschefer och kvalitetssamordnare.
- Lokaler med goda kommunikationsvägar.
- Vackert belägen arbetsplats med en fantastiskt fin trädgård med fruktträd och bärbuskar och vacker utsikt över Ulvsundasjön.
- Tillgång till Solna stads Webbaserad utbildningar i kompetensportalen.
Vad innebär arbetet?
Som undersköterska på Skoga Seniorcentrum är ditt uppdrag att tillsammans med dina kollegor skapa en trygg miljö för de boende. Du ska ge en god omvårdnad och tillsammans med boende planera och genomföra aktiviteter och utevistelse, till exempel i vår vackra trädgård, med målet att de boende ska ha en meningsfull vardag.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- Kontaktmannaskap: följa och utföra insatser i boendes genomförandeplan.
- Erbjuda aktiviteter/samvaro som ger en meningsfull vardag, gå på promenader.
- Dokumentation i social journal (Life Care).
- Serviceuppgifter som tvätt, städ, servering av mat, bakning, övriga praktiska uppgifter.
- Utföra medicinska insatser efter delegation och samarbeta med ansvarig sjuksköterska och paramedicinare.
Arbetet är förlagt både dag kväll och helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
Vem söker vi?Kvalifikationer
- Undersköterskeutbildning (alternativt pågående utbildning inom annat legitimerat vårdyrke) och/eller erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen
- God kunskap om vård- och omsorgsarbete
- God digital vana på en sådan nivå som dessa arbetsuppgifter kräver
- Erfarenhet av social dokumentation
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har
- godkänd skyddad yrkestitel som undersköterska från Socialstyrelsen
- kunskaper inom BPSD
- Välfärds kunskap
Uppdraget ställer krav på att du är en trygg och empatisk person som gärna tar initiativ. För att lyckas är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och att du är flexibel. Du är en person som ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning över sommaren med tillträde enligt överenskommelse. Det kan finnas möjlighet till förlängning efter sommaren. Välkommen att skicka in din ansökan senast den 15 mars.
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
I denna process kommer det vara aktuellt med utdrag ur belastningsregistret och vi uppmanar dig att ansöka om detta redan nu.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till verksamhetschef Rose-Marie Lindberg på rose-marie.lindberg@solna.se
.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/97". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Omvårdnadsförvaltningen, Humaniora vård & omsorg, Skoga Seniorcentrum Kontakt
Rose-Marie Lindberg rose-marie.lindberg@solna.se Jobbnummer
9773382