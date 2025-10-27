Undersköterskor sökes till Smedjebacken korttidsboende, Laholms kommun
2025-10-27
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
, Halmstad
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme

Publiceringsdatum: 2025-10-27

Om tjänsten
Som undersköterska hos oss har du en viktig roll i det dagliga arbetet med våra brukare.
Du ger personlig omvårdnad med stor hänsyn till varje individs behov och livssituation. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av legitimerad personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Vi söker dig som vill vara med och utveckla både verksamheten och dig själv - i nära samarbete med engagerade kollegor. Att arbeta som undersköterska på korttidsboende förutsätter att du kan arbeta med mycket varierande arbetsbelastning och ställa om ditt arbete snabbt då vårdtagare som flyttar in har olika omvårdnadsbehov. Som undersköterska arbetare du tvärprofessionellt tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut
Är du den vi söker?
Du är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsens krav, samt godkänt betyg i svenska 1 (A) eller svenska som andraspråk och samhällskunskap 1 (A) eller motsvarande äldre utbildning. Du behöver ha vana och erfarenhet av att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation. Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Vidare är du trygg i att dokumentera samt använda digitala verktyg. Har du erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, sjukhusvård, korttidsboende eller liknande verksamheter är det meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Erfarenhet inom omvårdnadsområde
Du är van vid att dokumentera och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Om anställningen
Antal tjänster: 2
Vi söker 2 tjänster till dag och kväll
Enligt överenskommelse
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Socialförvaltningen, Senior, Smedjebacken

Kontakt
