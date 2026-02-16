Undersköterskor sökes till nya särskilda boendet Lövberga - öppnar 2026!
2026-02-16
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Vi öppnar Lövberga - vårt nya särskilda boende våren 2026!
Nu söker vi både heltid- och deltidsanställda som vill vara med från start och skapa en trygg, varm och meningsfull vardag för våra framtida boende.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som undersköterska kommer du att utföra sedvanliga arbetsuppgifter inom äldreomsorg. En viktig del i arbetet är att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, där du ser till varje omsorgstagares individuella behov och förutsättningar.
Du kommer att arbeta utifrån kontaktmannaskap och genomförandeplaner samt ha ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier såsom rehab personal och sjuksköterskor. I arbetet ingår dokumentation och att på delegation utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Vi eftersöker heltidsanställa och deltidsanställda.
Är du engagerad, lyhörd och vill bidra till ett modernt och kvalitativt omsorgsboende? Då kan du vara den vi söker.
Bli en del av Lövbergas team och var med och forma verksamheten från början.KvalifikationerKvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet eller har annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
God datorvana
Du behärskar svenska flytande både i tal och skrift
Vidare ser vi att du vill arbeta med utveckling och har ett lösningsfokuserat synsätt, gillar att arbeta i team där man sätter individen i centrum.
Meriterande:
Erfarenhet inom äldreomsorg
Goda kunskaper inom dokumentation, BPSD, IBIC och LifeCare (dokumentations programmet).
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Tjänsten innebär arbetstid dag, kvällar och helger.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
