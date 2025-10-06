Undersköterskor sökes till natursköna Kärna/Marstrand
2025-10-06
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-10-06Beskrivning
Välkommen till oss!
Vi är en hemtjänstgrupp som utgår från två lokaler, en lokal som ligger på Koöns kajkant och en lokal som ligger i Kärna.
Här förflyttar vi oss till fots, på cykel, med bil och med färjan förstås!
Vi söker nu fler undersköterskor då äldreomsorgen i Kungälvs Kommun utökas. I vår arbetsgrupp har flera lång erfarenhet av att arbeta som undersköterska och de är väldigt duktiga på sitt arbete. Detta gör att du som ny får mycket stöd, tips och stöttning.
Som arbetsgivare ligger vi i framkant för att utvecklas genom innovation, digitalisering och teamsamverkan. Allt för att kunna möta framtiden på bästa sätt.
Hos oss finns goda parkeringsmöjligheter.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska inom hemtjänsten kommer du att ha daglig kontakt med brukare och deras anhöriga, vilket kräver samarbetsförmåga och empatisk förmåga. Du kommer att ha ansvar för att ge vård och omsorg till brukare med stöd av digitala verktyg. Det är viktigt att du är kvalitetsmedveten och strukturerad i dina arbetsuppgifter samt tar egna initiativ för att bidra till verksamhetens utveckling. Efter genomgången introduktion kommer du att ta del av anpassade utbildningsinsatser och ha ständig tillgång till en lärplattform för att kunna växa och utvecklas i din roll.
Du kommer arbeta dag, kväll samt varannan helg. Arbetstiderna kan du påverka inom ramen för verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och har ett genuint intresse för människor. Du har förmågan att arbeta
självständigt, där du själv tar ansvar för ditt arbete och bidrar till verksamhetens utveckling genom att ta egna initiativ. Samarbetsförmåga och empatisk förmåga är viktiga egenskaper, då du kommer att ha daglig kontakt med våra brukare och deras anhöriga. Vi ser gärna att du har en helhetssyn och är kvalitetsmedveten i ditt arbete, där du strukturerat och tydligt utför dina arbetsuppgifter.
För att vara aktuell i denna rekrytering behöver du uppfylla nedan krav:
- Utbildad undersköterska.
- Uppvisa bevis om skyddad yrkestitel, alt. tjänstgöringsintyg som styrker att du var tillsvidareanställd med titeln undersköterska 1 juli 2023.
- Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt.
- Ha goda datakunskaper.
- B-körkort och kunna cykla.
Det är meriterande att:
- Tidigare ha arbetat inom vård och omsorg.
- Ha erfarenhet av social dokumentation.
- Kunna uppvisa VOC-diplom.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och bemötande.
Förutom kompetenta kollegor och närvarande chefer erbjuder vi dig:
- Heltidstjänst.
- Möjlighet till deltidsarbete.
- 37 timmar/vecka =heltid.
- Goda möjligheter till vidareutbildning och karriärutveckling.
- En verksamhet i framkant inom digitalisering, vi har bland annat tekniska hjälpmedel såsom
nyckelfria lås, schema och social dokumentation i mobilen, digital läkemedelssignering och tillsyn via kamera.
- Tillgång till vår lärplattform.
- Friskvårdsbidrag.
- Ersättning för nikotinhjälpmedel.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/504". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd
Emma Söderlund 0303238000
9543127