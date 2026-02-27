Undersköterskor sökes till Medicinkliniken Varberg sommaren 2026
2026-02-27
Är du undersköterska, sjuksköterskestudent eller läkarstuderande, vill möta patienter och vill arbeta på Medicinkliniken i Varberg? Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Hos oss på Hallands sjukhus får du möjligheten att använda dina omvårdnadskunskaper och utvecklas i din roll. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med goda möjligheter att bredda din kompetens inom flera områden. Du får möta ett brett spektrum av patienter med olika sjukdomsbilder och diagnoser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter hos oss är:
- omvårdnad
- stödjande samtal
- sårvård
- kontroll av vitalfunktioner
- kontakt med anhöriga
- dokumentation i journalen
- urinkateter
- drän
- rondarbete
Som sommarvikarie hos oss gör du skillnad, varje dag.
"Det är ett roligt och lärorikt arbete med god sammanhållning i gruppen"
"Möjligheter att utvecklas och vara behjälplig vid sjuksköterskeuppgifter"
"Arbetet är roligt och spännande. Vi har en god stämning i vår grupp"
"Vi har roligt ihop"
Om arbetsplatsen
Medicinkliniken i Varberg består av fyra olika vårdavdelningar där vi arbetar med patientnära vård och omhändertar våra patienter inom olika medicinska specialiteter. Vi arbetar tillsammans med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Hos oss råder ett öppet och positivt arbetsklimat med trevliga arbetskamrater.
Vi söker nu sommarvikarier till nedanstående enheter:
- 4A Nefrologi, gastroenterologi
- 5A Hematologi, Endokrinologi och Lungsjukdomar
- 5C Kardiologi och HIA Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
- utbildad undersköterska
- studerande till sjuksköterska (helst klar med termin 3 sommaren 2026, men individuella prövningar görs efter termin 2 med godkänd praktik. Annan relevant erfarenhet kan vara meriterande och vägas in vid bedömning).
- studerande till läkare (helst klar med termin 6 sommaren 2026, men annan relevant erfarenhet kan vara meriterande och vägas in vid bedömning).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och för att vi ska kunna gå vidare med din ansökan ber vi dig att bifoga betyg/intyg för din genomförda eller pågående utbildning.
Vi önskar också att du är tydlig med vilken enhet som intresserar dig mest så vi kan fördela din ansökan till rätt enhet.
Vi tror att du:
- har en positiv inställning och trivs med att arbeta i team
- är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
- kan kommunicera väl med patienter, närstående och kollegor
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.
Information om rekryteringsprocessen
- I din ansökan kommer du att kunna ange vilka områden du är intresserad av att jobba inom.
- Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
- Den 1 juli 2023 blev Undersköterska en skyddad yrkestitel, läs mer på Socialstyrelsens hemsida. Detta innebär att du som inte har ansökt om skyddad yrkestitel eller inte uppfyller kraven för att ha befattningen Undersköterska kommer att få befattningen Sjukvårdsbiträde eller Omvårdnadsassistent.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/formaner
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön/ Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/249". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus Jobbnummer
9767819