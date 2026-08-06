Undersköterskor sökes till korttid Hönekulla gård- Härryda kommun
Härryda kommun / Undersköterskejobb / Härryda Visa alla undersköterskejobb i Härryda
2026-08-06
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Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet.
Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen.
Tillsammans åstadkommer vi mer!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss på Hönekullagård s vård och omsorgsboende ger du våra brukare en trygg, värdig och personcentrerad omsorg. Du stöttar i det dagliga livet utifrån individuella behov och genomförandeplaner, med fokus på delaktighet, självständighet och livskvalitet.
Arbetet omfattar bland annat personlig omvårdnad, social samvaro, aktiviteter, måltidsstöd, serviceinsatser samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du ansvarar även för social dokumentation och har kontakt med anhöriga.
Du arbetar nära kollegor i team och bidrar aktivt till ett gott samarbete, ett professionellt bemötande och en trygg miljö för både brukare och medarbetare. Rollen kräver ansvarstagande, hög integritet och ett kvalitetsmedvetet arbetssätt.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg
Samplanering – så fungerar det hos oss
Härryda kommun arbetar för att skapa stabila verksamheter med ökad grundbemanning. Det innebär att vi tillämpar samplanering, där du har en hemmaenhet men vid behov även kan arbeta pass på andra enheter.
Syftet är att säkerställa kontinuitet och trygg omsorg för brukarna, samtidigt som du får möjlighet till variation, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Introduktion ges för att du ska känna dig trygg i uppdraget. Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, flexibel, initiativrik och kvalitetsmedveten samt är genuint intresserad av att möta människor som är behov av vård och omsorg. Du ska sätta gästens/hyresgästens behov och önskemål i centrum och behandla alla respektfullt och med omtanke. Du ser som ditt självklara ansvar att medverka till en positiv anda, ett gott samarbete och gott kamratskap. För att lyckas i ditt arbete på korttidsverksamheten bör du tycka om att tempot kan skifta mellan olika dagar och olika tider under dygnet. Det är också av stor betydelse att du kan rycka in där du bäst behövs för stunden.
KravUtbildad undersköterska
Goda datakunskaper, erfarenhet av social dokumentation
Goda kunskaper i det svenska språket både muntligt och skriftligt
Förmåga att ta och följa delegerade HSL-uppgifter
MeriterandeErfarenhet inom vård och omsorg
Erfarenhet av palliativ vård/somatik
Tidigare arbetat med kvalitetsarbete
Erfarenhet av Combine, TES och BPSD-registret
Verksamheten förutsätter att du tar delegation och utför arbetsuppgifter enligt HSL
Personliga egenskaper Har hög integritet och professionellt förhållningssätt.
Är empatisk och ansvarstagande.
Är kvalitetsmedveten.
Är relationsskapande och samarbetsinriktad.
Är flexibel och trygg i din yrkesroll.
Vi erbjuder Heltid som norm
Hög andel utbildade stödassistenter
Arbetsplatser och chefer som får höga betyg enligt medarbetarindex
Verksamheter med nöjda brukare
Satsning på kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag 3000 kronor per år
Övrig information
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag – vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
I samband med ansökan besvarar du ett antal urvalsfrågor. Svaren används som en del av urvalsprocessen. CV och svar ska vara formulerade på svenska.
För att erhålla anställning ska giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas i oöppnat kuvert vid intervju.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Marie Holbek, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
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435 80 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Kommunal Härryda kommunal@harryda.se +46104429444 Jobbnummer
10024307