Undersköterskor sökes till hemtjänsten tätort i Mölnlycke - Härryda kommun
Härryda kommun / Undersköterskejobb / Härryda Visa alla undersköterskejobb i Härryda
2025-11-04
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Hemtjänsten Tätort Mölnlycke är placerad centralt i Mölnlycke nära till ett flertal butiker, restauranger och med goda buss- och tågförbindelser. På grund av studieledighet söker vi nu ny kollega till vårt härliga gäng.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren i deras hem med daglig hygien, social samvaro, aktiviteter, ledsagning till läkare/samhällsbesök och vissa hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. I ditt arbete ingår även vardagliga sysslor, så som städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer.
Du kommer att arbeta dag/kväll samt helgtjänstgöring.
Härryda kommun arbetar med att minska andel timanställda och istället öka grundbemanningen. Kommunen tillämpar därför samplanering vilket innebär att du kommer att göra en del arbetspass på andra enheter, men din huvudsakliga arbetstid utförs på din hemmaenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och tycker om att arbeta med människor utifrån deras behov och egna resurser, är flexibel och ansvarsfull. Du har ett gott bemötande och samarbetar bra med andra kollegor. Du är strukturerad och noggrann i ditt arbete och har en empatisk förmåga. Du är van att ta egna initiativ och kan organisera ditt arbete självständigt.Kompetenser
För att vara aktuell i denna rekrytering behöver du uppfylla nedan:
* Utbildad undersköterska
* Goda kunskaper i svenska språket muntligt och skriftligt
* Goda datakunskaper, gärna med erfarenhet av social dokumentation
Meriterande
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete inom hemtjänsten
* Körkort
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och bemötande.
Vi erbjuder dig:
* En arbetsplats där en hög andel av dina kollegor är utbildade undersköterskor, 92 procent närmare bestämt.
* Arbetsplatser och chefer som får höga betyg enligt medarbetarindex.
* Verksamheter med nöjda brukare. Enligt brukarundersökningar är Härryda kommuns äldreboenden topp 25 i landet.
* Heltidstjänst om du vill - eller deltid om det passar dig bättre.
* Goda möjligheter till vidareutbildning och karriärutveckling, exempelvis till specialistundersköterska.
* En verksamhet i framkant inom digitalisering, vi har bla. tekniska hjälpmedel så som digitaliserade larm, digital signering och dokumentation i BPSD Registret.
* Friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år.
Rekrytering kommer att börja omgående. Urval och intervjuer sker löpande.
Till denna ansökan behöver du svara på ett antal urvalsfrågor i samband när du ansöker. Svar på frågorna används som en del i urvalsprocessen.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Belastningsregister beställer du på polisens hemsida.
ÖVRIGT
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke.
Din ansökan kommer du att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287817". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Enhetschef
Andreas Dahl andreas.dahl@harryda.se 031-7248456 Jobbnummer
9588157