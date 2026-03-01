Undersköterskor sökes till härligt hemtjänstteam i Huddinge.
Assistansporten AB Huddinge / Undersköterskejobb / Huddinge Visa alla undersköterskejobb i Huddinge
2026-03-01
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistansporten AB Huddinge i Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Assistansporten AB är ett företag som arbetar med hemtjänst, personlig assistans, ledsagning och avlösning. Vi värnar om kontinuitet och inflytande från kunden över sina insatser. Assistansporten arbetar i södra Stockholmsområdet.
Bli en del av vårt fantastiska team
Vi söker duktiga undersköterskor som kan jobba i Huddinge, dag 07.00-15:30 och varannan helg eller kväll 15:45:00-22:00 och varannan helg.
Vi söker dig som har en positiv inställning och gärna tar egna initiativ. Man behöver kunna samarbeta med kollegor men även trivas med att arbeta självständigt i ett högt tempo.
Som anställd på Assistansporten erbjuds du bland annat trygga anställningsvillkor och ett gerneröst friskvårdsbidrag.
För att kunna söka tjänsten hos oss måste du uppfylla följande grundkrav:
Du är utbildad vårdbiträde eller undersköterska helst med inriktning äldreomsorg.
Du har erfarenhet från hemtjänsten.
Du har B-körkort.
Du behärskar svenska i tal och skrift och kan dokumentera i social journal.
Vi erbjuder
Kollektivavtal - Många bra försäkringar och tjänstepension ingår
Friskvård
Tjänstebil för scheman där det ej går att promenera
Registerutdrag
Vi på Assistansporten värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att kontrollera registerutdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisens hemsida, välj arbete med äldre och vuxna med funktionsnedsättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: vilson@assistansporten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistansporten AB
(org.nr 556940-1507)
Rådsvägen 5 (visa karta
)
141 48 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assistansporten AB Huddinge Jobbnummer
9769651