Undersköterskor sökes till Antuna - särskilt boende i Aneby kommun
Aneby kommun, Sociala avdelningen / Undersköterskejobb / Aneby Visa alla undersköterskejobb i Aneby
2025-09-22
, Jönköping
, Nässjö
, Habo
, Vaggeryd
Visa alla jobb hos Aneby kommun, Sociala avdelningen i Aneby
I Aneby kommun tar vi avstamp i en värdegrund som bygger på Öppenhet, Utveckling och Ansvar i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Vår ambition är att alltid vara lyhörda för framtiden och på så vis forma en effektiv verksamhet i framkant.
Läs mer om varför du ska jobba i Aneby kommun, vår värdegrund och dina framtida kollegor på vår hemsida: https://aneby.se/sidor/kommun-och-politik/jobba-hos-oss.htmlPubliceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
I uppdraget som undersköterska ingår att tillgodose den enskildes basala och specifika omsorgs- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Det gör vi genom att värna om och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning, så att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Som undersköterska på Antuna arbetar du nära de äldre och stöttar dem i vardagen genom person nära vård och omsorg. I arbetsuppgifterna ingår, förutom direkt vård och omsorg, även kontaktmannaskap och framtagande av genomförandeplaner för att säkerställa en äldreomsorg utifrån individens behov. Medicin delegering kan komma att ingå i tjänsten.
Vi söker nu dig som är intresserad att arbeta som undersköterska i en tillsvidare anställning omfattning ca 90%. Start November eller enligt överenskommelse.
Vi söker även dig som är utbildad undersköterska och är intresserad av ett vikariat 12 månader med en omfattning på ca 80%. Start November eller enligt överenskommelse.
Båda dessa funktioner du rekryteras till kan innebära arbete på olika avdelningar men med grunden på en avdelning med ordinarie inriktning. I och med att vi har grund schema (dag, kväll och helg) som täcker över flera avdelningar så är flexibilitet, god förmåga till samarbete och dialog samt nyfikenhet på att lära är viktiga egenskaper.
Vi söker även dig som är utbildad undersköterska och är intresserad av ett vikariat 3 månader med en omfattning på ca 85% placerad inom vår korttidsverksamhet. Här arbetar vi med kortare vårdinsatser och även växelvård. Varaktighet Oktober- December. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, eller har annan utbildning som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har påbyggnadsutbildning för demensvård, psykiatri eller palliativ vård. Du ska ha god kunskap i svenska språket i tal och skrift.
För att lyckas i rollen ser vi att det är viktigt att du har vissa personliga egenskaper. I mötet med brukarna är integritet och empatisk förmåga tongivande. Kollegialt krävs samarbetsförmåga och flexibilitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tidigare erfarenheter är meriterande men ej nödvändigt. Tillträde efter överenskommelse.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!
ÖVRIGT
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278650". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aneby kommun
(org.nr 212000-0498) Arbetsplats
Aneby kommun, Sociala avdelningen Kontakt
Enhetschef särskilt boende
Jill Ekdahl jill.ekdahl@aneby.se 0380-461 45 Jobbnummer
9519041