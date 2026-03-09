Undersköterskor sökes för nattarbete inom särskilt boende
2026-03-09
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Vill du vara med och skapa trygghet och livskvalitet under nattens timmar?
Nu söker vi engagerade undersköterskor för nattarbete till två av våra särskilda boenden.
Beskrivning av arbetsplatsenVi söker undersköterskor till två av våra särskilda boenden i Kinda kommun, på orterna Kisa och Horn.Bergdala äldreboende är Kinda kommuns största äldreboende och är beläget i Kisa. Bergdala består av 71 lägenheter fördelade på 8 avdelningar. Här finns:
• 4 avdelningar med demensinriktning
• 3 avdelningar med somatisk inriktning
• 1 avdelning med korttidsvård och närvårdsplatser
Stångågården äldreboende är Kinda kommuns minsta äldreboende och är beläget i Horn. Stångågården består av 18 lägenheter fördelade på två avdelningar: Skogsgläntan med somatisk inriktning om 12 platser samt vår lilla demensinriktade avdelning Lyktan med 6 platser.
ArbetsbeskrivningOmsorgsarbetet är ett viktigt, roligt och utvecklande arbete där du ger stöd och hjälp till människor i deras vardag. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund där vi ser till varje persons förutsättningar, skapar delaktighet och gör vardagen meningsfull.
Som undersköterska på natten arbetar du självständigt och ansvarsfullt med varierande arbetsuppgifter, bland annat:
• Genomförande av beviljade insatser
• Dokumentation enligt SoL och HSL
• Hantering av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
• Skapa trygghet och goda relationer med brukare och närstående
Mötet med människan står alltid i fokus. Genom ett professionellt och respektfullt bemötande bidrar du till trygghet, delaktighet och god omsorg.
Arbetstiden är schemalagd natt, inklusive helg. APT sker dagtid.
KvalifikationerDu tar ett stort ansvar i ditt yrkesutövande och visar omdöme och respekt. Du arbetar systematiskt och har en stor förmåga att utifrån din egen kompetens reflektera, bedöma och hantera olika situationer som snabbt kan förändras. Viktigt är att du kan balansera olika krav och upprätthålla en positiv attityd i utmanande situationer. Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer med andra och är trygg i möten och svåra samtal.
Du har en stor förmåga att arbeta självständigt, men också tillsammans med andra. Då vi enligt lag är skyldiga att dokumentera vårt arbete är det av stor vikt att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift samt ha god datavana. Slutligen är du en person med ett genuint intresse för människor och service.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande:
• Specialistutbildning inom demens eller palliativ vård
• Kunskap i lågaffektivt bemötande
• Lifecare dokumentationssystem
Mer information och ansökan:Vi tillämpar fortlöpande urval och intervjuer så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
I ansökan kan du ange vilken ort du önskar ha din grundplacering.
Tjänsten tillsätts under förutsättning av vederbörliga beslut.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310533". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
(org.nr 212000-0399) Kontakt
Enhetschef Stångågården
Johanna Heineman johanna.heineman@kinda.se 0494-19510 Jobbnummer
9783719