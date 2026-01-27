Undersköterskor sökes för en kund i Vallentuna, Stockholm

Medpeople AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-01-27


Vi söker en undersköterska med erfarenhet av arbete inom särskilt boende (SÄBO). Arbetsuppgifterna omfattar omvårdnad, hushållssysslor såsom städ och tvätt samt att utföra arbetsuppgifter på delegering av sjuksköterska.
Boendet har totalt 40 platser, varav 24 demensplatser och 16 somatiska platser.
Önskvärt med kunskap att kunna dokumentera i Epsilon

Arbetstider och schema:
Rullande schema måndag-söndag. Du ska kunna arbeta dag, kväll eller natt
Dag: 08.00-16.00
Kväll (vid behov): 16.00-21.00
Natt: 20.50-07.10

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Ansök via mail till info@bigcare.se
E-post: info@bigcare.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Medpeople AB (org.nr 556596-0555), https://medpeople.se/
Björnidegränd 4 (visa karta)
162 46  VÄLLINGBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Zandra Åberg
zandra@bigcare.se
0739494819

Jobbnummer
9707992

