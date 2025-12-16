Undersköterskor sökes - bli en del av Parkgårdens hemtjänst
2025-12-16
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person. Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor välfärd består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst och hemsjukvård, individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorgsboenden.
Hemtjänst och hemsjukvård ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Vi har verksamhet över hela kommunen och har ansvar för myndighetsutövning, hemsjukvård, hemtjänst och korttidsverksamhet. Vårt uppdrag är att ge stöd och hjälp till dem som har svårt att klara det dagliga livet samt ge god och kvalitetssäker hemsjukvård.
Hemsjukvården i Ulricehamns kommun har under de senaste åren utvecklats kraftigt och erbjuder idag både planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i patientens hem. Vi ger avancerad vård till patienter i alla åldrar med varierande diagnoser och behov från rehabiliteringsinsatser till vård i livets slut.
Ditt uppdrag som undersköterska hos oss!
Som undersköterska på Parkgårdens hemtjänst arbetar du tillsammans med kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen för att ge vård och omsorg av hög kvalitet. Ditt uppdrag är att utföra omvårdnadsarbete utifrån beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Arbetet är varierat och innebär bland annat att ge personlig omvårdnad, utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, dokumentera samt hjälpa våra vårdtagare i hemmet. Du har alltid individens bästa i fokus och arbetar för att skapa en trygg, aktiv och meningsfull vardag för dem vi finns till för.
Vi arbetar med fast omsorgskontakt, vilket innebär att du får ett utökat ansvar för ett antal vårdtagare. Som fast omsorgskontakt blir du en nyckelperson i att skapa kontinuitet och trygghet, och du bidrar till att varje individ får det stöd den behöver.
Vi söker nu två undersköterskor till en tillsvidaretjänst och ett vikariat på 6 månader.Kvalifikationer
Har du ett genuint intresse för människor och vill göra verklig skillnad i vardagen? Då kan du vara den vi söker till vårt team på Parkgårdens hemtjänst.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara utbildad undersköterska och ha ett giltigt B-körkort. Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift, och känner dig trygg i att arbeta med digitala verktyg.
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd och har en god empatisk förmåga. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö genom ditt engagerade förhållningssätt och samarbetar gärna med kollegor för att våra brukare ska få bästa möjliga vård och omsorg.
För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig till förändringar i arbetet. Du är ansvarstagande och lösningsfokuserad, och kombinerar förmågan att arbeta självständigt med att vara en lagspelare. Tidigare erfarenhet från arbete inom hemtjänst är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
