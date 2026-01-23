Undersköterskor, Resursteam, Särskilt boende Social Välfärd
2026-01-23
Om jobbet
Vill du säkerställa att kvaliteten hålls hög när ordinarie personal är frånvarande? Vill du vara den medarbetare som brukare och personal känner igen och blir trygg med när verksamheten behöver en vikarie? Är du undersköterska? Säger du ja på dessa frågor är du kanske den vi söker!
Uppdraget för Resursteamen är att ersätta frånvaro i Social Välfärds verksamheter, både korttids- och planerad frånvaro allt från en dag upp till längre vikariat.
Verksamheter som ingår i uppdraget gäller särskilt boende/korttid/växelvård/dagvård.
Vi hjälper verksamheterna med att få rätt person på rätt plats. I detta arbete kommer du vara en av våra nyckelpersoner! Vår vision är rätt person på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt kompetens. För våra verksamheters dagliga arbete och utveckling är du en nyckelperson.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska inom Resursteamen arbetar du som korttids- och långtidsvikarie inom flera olika verksamheter inom Social Välfärd. Vi söker dig som har intresse av och förståelse för att kunna möta varierande arbetsuppgifter och arbetsplatser.
Arbetet består av omvårdnadsarbete som är anpassat efter individen. Det kan handla om socialt stöd, sysslor i brukarens boendemiljö, hjälp med hygien, ge stöd i medicinska uppgifter och möjlighet till stimulans och aktivering. Som anställd i Resursteamet har du en betydelsefull roll och du behöver därför ha lätt för att samarbeta och sätta dig in i nya verksamheter.
Du tycker om att skapa relationer till den enskilde, dennes anhöriga, kollegor och chefer inom de verksamheter du kommer att arbeta.
Vår ambition är att du är ett känt ansikte i verksamheten, där personal och brukare är trygga med att du är erfaren och kompetent i din roll som undersköterska.
Vem är du?
Vi söker dig som har förmåga att skapa trygghet samt att bemöta och förstå brukarens behov. För dig är det självklart att ha ett professionellt förhållningsätt i ditt arbete och du sätter alltid brukaren i centrum. Arbetet kräver att du har en lugn och trygg personlighet samt har god förmåga att kommunicera. Det är också viktigt att du har förmåga att planera och strukturera ditt arbete och ta ansvar. Du som söker är en självständig, aktiv, empatisk person som är lyhörd för behov och har förmågan att se helheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
För att anställas som undersköterska behöver du kunna visa upp för arbetsgivaren ett bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen alternativt intyg från tidigare arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
- I arbetet krävs det att ta sig till olika arbetsplatser olika dagar och ibland även under samma dag. Vi kräver därför B-körkort och tillgång till egen bil.
- Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.
- Eftersom social dokumentation och kommunikation är viktigt i arbetet, behöver du förutom goda kunskaper i svenska (tal och skrift) ha god datavana och grundläggande digital kompetens.
Meriterande:
- Vi söker dig som har en godkänd vård och omsorgsutbildning.
- Vård och omsorgscollege diplom är meriterande.
- Arbetslivserfarenhet i rollen som undersköterska är meriterande, men är inget krav, så även du som nyexaminerad undersköterska.
- Erfarenhet av liknande arbete.
- Erfarenhet av dokumentation. Anställningsvillkor
Vi söker 2 undersköterskor, tillsvidareanställning, 100% tjänstgöring till resursteamet i området Särskilt boende. Verksamheter som ingår i uppdraget gäller särskilt boende/korttid/växelvård/dagvård.
Arbetet ställer höga krav på flexibilitet avseende arbetstider och arbetsuppgifter. Du måste vara beredd att arbeta både dag/kväll/natt samt helgtjänstgöring och vara beredd att byta tjänstgöringstur med kort varsel samt att du kan bli utplacerad på enhet inom Social Välfärd. Arbetspassen bokas vid bemanningsenheterna.
Urvalsprocessen kan komma att startas under ansökningstiden och ske fortlöpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
