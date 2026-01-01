Undersköterskor, psykiatri, till Region Skåne sommaren 2026
2026-01-01
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Höör
Kom och jobba med oss! Gör skillnad. Varje dag.
Letar du efter ett spännande och varierande arbete där du har möjlighet att utvecklas inom din profession och som person? Då är psykiatrin något för dig! Genom att jobba hos oss under sommaren blir du en ovärderlig del av ett team som arbetar för att göra skillnad.
Inom vuxenpsykiatrin finns olika avdelningar: beroendevård, psykosavdelningar, allmänpsykiatri, psykiatrisk intensivvårdsavdelning samt akutmottagning. Vi behandlar patienter med psykiatrisk problematik eller psykiatriska diagnoser såsom affektiva sjukdomar, depression, personlighetsstörningar, ångestproblematik, psykossjukdom, ätstörningar samt missbruk och beroendeproblematik.
Verksamhetsområde barn- och ungdomspsykiatri (Bup) i Skåne är ett verksamhetsområde som vänder sig till barn och ungdomar med svår och medelsvår psykisk ohälsa. Arbetet inkluderar såväl familj som nätverk. Bup bedriver specialistvård, öppenvård, slutenvård och akutvård. Bup har ett brett uppdrag och kan därmed ge råd och stöd för att förebygga psykisk ohälsa, behandla lindrigare psykisk ohälsa och behandla mer allvarlig eller akut psykisk sjukdom.
Verksamhetsområde rättspsykiatri består av heldygnsavdelningar och öppenvårdsenheter. Här vårdas personer som av domstol dömts till rättspsykiatrisk vård. Många har allvarlig psykossjukdom, multihandikapp med funktionsnedsättning, hjärnskada, allvarlig personlighetsstörning eller missbruk. Målsättningen är att habilitera personer som lider av allvarlig psykisk ohälsa till ett vardagsliv i samhället med minskad risk för återfall i brott.
Läs mer om alla våra verksamheter på skane.se - Vård i Skåne. Är du nyfiken på vad dina blivande kollegor tycker om sin arbetsplats tipsar vi om att kika gärna på vår hemsida skane.se - Jobba hos oss eller på vår Facebook och LinkedIn.Publiceringsdatum2026-01-01Arbetsuppgifter
Som undersköterska medverkar du i den psykiatriska omvårdnaden av våra patienter där du arbetar för en hög patientsäkerhet genom nära samarbete med kollegor och patienter. Du kan bland annat jobba med stödsamtal, kontaktmannaskap, gruppverksamheter, dokumentation i journalsystemet Melior och som ansvarig för dagliga rutiner. Arbetet är omväxlande, utvecklande och varje dag bjuder på nya utmaningar utifrån att möta patienterna i deras mående och stärka dem i deras tillfriskningsprocess.
Ett sommarvikariat hos oss ger dig en bred bild och kompetens av den psykiatriska vård som bedrivs. Du får chansen att arbeta nära kunniga och engagerade kollegor. Som medarbetare Region Skåne är du med och bidrar till att göra skillnad för andra människor i livets alla skeden. Vi erbjuder dig trygghet, många karriärvägar och utvecklingsmöjligheter.
I den här annonsen söker vi medarbetare till flera olika områden inom psykiatrin och du kan därför ange inom vilket område och på vilken ort du önskar arbeta. Dina önskemål tas i beaktande vid matchningen med de verksamheter som angett behov.
Sommarperioden på Region Skåne är från 8 juni till och med 23 augusti. Anställningsperioden anpassas efter verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett intresse för psykiatri. För att arbeta med undersköterskeuppgifter inom Region Skåne krävs det att du uppfyller något av nedanstående krav:
• utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur.
• har avslutat och är godkänd på minst termin fyra på sjuksköterskeprogrammet.
• har avslutat och är godkänd på minst termin sex på läkarprogrammet.
Därtill har du goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är meriterande med tidigare erfarenhet inom området, gärna inom slutenvård. Kunskaper i journalsystemet Melior är en fördel.
För att trivas i rollen tror vi att du är nyfiken och ser värdet av ett gott samarbete, vilket du bidrar till genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
Vi tillämpar löpande urval. I samband med att du skickar in din ansökan får du fylla i en ansökningsenkät, denna behöver vara korrekt ifylld. För att vi ska kunna göra en bedömning av din ansökan behöver du bifoga intyg från Socialstyrelsen alternativt examensbevis eller betyg.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig.
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset. Läkar- och sjuksköterskestuderande anställs med titeln omvårdnadsassistent.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Du som är utlandsutbildad med en examen från ett annat land inom eller utanför EU/EES ska i din ansökan bifoga utlåtande från Universitets- och högskolerådet (UHR) och/eller utlåtande från Socialstyrelsen. Du är också välkommen att kontakta International Office i Region Skåne vid frågor; Vi erbjuder råd, stöd, och insatser, främst för er som är på väg mot en svensk legitimation inom hälso-och sjukvården samt undervisning i svenska. Mejladress: international.office@skane.se
