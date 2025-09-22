Undersköterskor på dag/kväll vikariat 1 år sökes till vårt engagerade team
2025-09-22
På Psykiatri Sydväst har vi sju heldygnsvårdsavdelningar med olika uppdrag, där samarbete mellan avdelningarna är en självklar del av vårt arbete.
Vår vård präglas av ett personcentrerat förhållningssätt och vi arbetar enligt konceptet Safewards. Här finns tid för reflektion och vi erbjuder löpande kompetensutveckling.
På avdelning M77 vårdar vi patienter i behov av akutpsykiatrisk heldygnsvård och har plats för 16 patienter. Avdelningen är främst inriktad mot personer med personlighetssyndrom, ångest och trauma men vi vårdar även patienter med andra diagnoser.
Varför ska du söka till oss?
Hos oss finns medarbetare med lång erfarenhet, kompetens och humor.
Dag pass börjar klockan 07:15 tills ca. klockan 16:15, eftermiddagspass slutar man klockan 20:15
Kompetensutveckling och fortbildning
Friskvård och friskvårdsbidrag 5000 kr/år
10 veckors schema/4 helger av 10
Dina arbetsuppgifter
Den psykiatriska omvårdnaden är en central del i undersköterskors arbete på avdelningen. I din roll som undersköterska kommer du att arbeta nära patienterna och på ett sätt som uppmuntrar patienterna till att av delaktiga i sin egen vård.
Anställningsform:
Vikariat i ett år med månadslön.
10 veckors schema och helgtjänstgöring 4 helger av 10 veckor.Kvalifikationer
Du som söker ska vara utbildad undersköterska med minst 2 års dokumenterad erfarenhet inom yrket. Vi ser att du har goda kunskaper i svenska - både i tal och skrift - lägst svenska C1.
Meriterande
Vi söker dig som tar ansvar för ditt arbete och bidrar till en positiv stämning i teamet
Du har god kommunikationsförmåga i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du som söker antingen har lång erfarenhet av eller stort intresse för psykiatrisk omvårdnad (minst 2 års arbetslivserfarenhet).
Vårt erbjudande till dig
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bland annat friskvårdstimme, ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år, ett mycket förmånligt pensionsavtal samt föräldraförmåner. Läs mer om alla våra förmåner här.
Är du nyfiken på tjänsten? Sök idag eller kontakta oss för mer information!
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg från socialstyrelsen intyg om skyddad yrkestitel för undersköterska. Urval och intervjuer sker löpande.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vårdenhetschef Elin Skott, elin.skott@regionstockholm.se
Biträdande vårdenhetschef Bertha Akum Neh, bertha.akum@regionstockholm.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Psykiatri Sydväst
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken och präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Läs mer om Psykiatri Sydväst här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Månadslön Så ansöker du
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5758". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Sydväst, Heldygnsvårdssektionen Jobbnummer
9519177