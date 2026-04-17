Undersköterskor/Omvårdnadspersonal till nystartad pool inom Vård och omsorg
Öckerö kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Öckerö Visa alla undersköterskejobb i Öckerö
2026-04-17
, Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Tjörn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öckerö kommun, Socialförvaltningen i Öckerö
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
1 plats(er).
Vård och omsorg söker nu undersköterskor eller omvårdnadspersonal med erfarenhet till en nystartad personalpool inom hemtjänsten.
Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad och som tycker att variation i arbetet är både utvecklande och roligt. Som poolanställd kommer du att arbeta i våra verksamheter inom hemtjänsten. Vilket ger dig en bred kompetens och en omväxlande vardag.
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska eller har motsvarande omvårdnadsutbildning
Har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Är flexibel och snabbt kan anpassa dig till nya arbetsplatser och arbetsuppgifter
Är ansvarstagande, engagerad och har ett professionellt bemötande
Trivs med variation och ser möjligheter i förändring
Har B körkort
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Ett utvecklande och varierat arbete i en nystartad och engagerad pool
Möjlighet att arbeta i flera olika verksamheter
Trygg anställning med kollektivavtal
Visst tillägg för flexibilitet
Stöd och introduktion i våra verksamheter
En fantastisk arbetsmiljö i Öckerö kommuns vackra skärgård - nära havet och naturen
Välkommen att bli en del av vår nystartade pool - där din kompetens gör skillnad varje dag!
Intervjuer hålls löpande och tjänsterna kan därmed komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister uppvisas.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Schema. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320038".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö kommun
(org.nr 212000-1280)
475 80 ÖCKERÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Öckerö kommun, Socialförvaltningen
Enhetschef äldreomsorg hemtjänst Hönö/Fotö
Leena Espenberg Törnfeldt leena.espenberg.tornfeldt@ockero.se 031-976708
9861016