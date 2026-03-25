Undersköterskor och vårdbiträden till sommaren, Danderyds kommun
Danderyds kommun, Vård och omsorg / Undersköterskejobb / Danderyd Visa alla undersköterskejobb i Danderyd
2026-03-25
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Danderyds kommun, Vård och omsorg i Danderyd
Vår äldreomsorg söker sommarvikarier, undersköterskor och vårdbiträden, som vill vara med och bidra till ett tryggt och kvalitativt vård- och omsorgsarbete i Danderyds kommun.
På våra boenden inom äldreomsorgen utförs omvårdnadsarbete och service som är anpassat efter de boendes individuella behov med målet att förbättra livskvaliteten och uppmuntra till en hållbar och hälsosam livsstil. Här bor personer med omfattande behov som kräver service och omvårdnad dygnet runt. Natt- och larmpatrullen ansvarar för planerade insatser under natten och för att rycka ut när trygghetslarm går dygnet runt i Danderyds kommun. Korttidsboendet tar emot äldre med behov av korttidsvård och på våra vård- och omsorgsboenden bor äldre med somatisk- och kognitiv sjukdom. Äldreomsorgens verksamheter är placerade runt om i hela kommunen.
Vi är stolta över den skillnad vi gör och hoppas att du vill bli en del av det och oss. När du skickar in din ansökan får du möjlighet att besvara frågor om när och var du vill arbeta hos oss. Välkommen med din ansökan!
I rollen som undersköterska och vårdbiträde på ett boende ger du den boende en meningsfull vardag genom att ge personlig omvårdnad, omsorg och social aktivering. Utifrån rutiner, genomförandeplan och levnadsberättelse ser vi till att varje boende får sina individuella behov tillgodosedda. Dessutom är du en viktig pusselbit i att stödja och motivera de äldre, skapa trygghet och ha kontakt med närstående. Hos oss jobbar vi tillsammans, och du kommer samarbeta med andra professioner för att erbjuda våra boende den bästa möjliga tillvaron.
Du kommer också att vara till hjälp och ge stöd vid personlig hygien, av- och påklädning, måltidssituationer samt vid sociala aktiviteter och utevistelse. Dessutom kommer du att genomföra arbetsuppgifter som ingår i verksamhetens dagliga drift såsom tvätt, städ och köksarbete. I det dagliga arbetet ingår också social dokumentation för att säkerställa god kvalité och säker vård samt rapportering enligt gällande lagar och digitala system.
Om du arbetar inom Natt- och larmpatrullen kommer du tillsammans med dina kollegor att besvara trygghetslarm från våra kunder med beviljat trygghetslarm. Därutöver kommer du vid nattjänstgöring utföra beviljade hemtjänstinsatser till våra natt kunder.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är minst 18 år gammal vid anställningen.
* Är utbildad undersköterska, vårdbiträde med erfarenhet alternativt relevant pågående utbildning inom hälso- och sjukvård som också bedöms vara meriterande.
* Har goda IT- och dokumentationskunskaper.
* Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
* För arbete inom Natt- och larmpatrullen krävs B-körkort.
Det är meriterande med erfarenhet av:
* Liknande arbetsuppgifter inom äldreomsorgen.
* Arbete med personer med kognitiv sjukdom.
* Arbete i verksamhetssystemet Treserva.
* För arbete på korttidsboende ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, exempelvis arbete på sjukhusavdelning.
Vi söker undersköterskor och vårdbiträden som är engagerade och strukturerade med mycket god samarbetsförmåga. Dessutom ser vi att du är stabil och kontrollerad i stressade eller pressade situationer, för att tillsammans bidra till en god stämning. Vi förväntar oss att du har stort intresse av att arbeta inom äldreomsorg och vill göra skillnad genom att ge en god omvårdnad och service till våra boende. För oss är det mycket viktigt att du agerar professionellt i ditt bemötande mot de boende, deras anhöriga och kollegor. All personal inom äldreomsorgen är en viktig del av den boendes vardag, du gör skillnad genom att vara empatisk, engagerad och närvarande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Med hänvisning till att undersköterska från och med 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel måste du kunna uppvisa ett giltigt bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska från Socialstyrelsen innan anställning som undersköterska erbjuds.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi rekommenderar att du beställer digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Läs mer om vår sommarrekrytering: https://www.danderyd.se/aldreomsorg-och-lss/aldreomsorg/ Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314341". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
(org.nr 212000-0126), https://www.danderyd.se/aldreomsorg-och-lss/aldreomsorg/sommarjobb-i-aldreomsorgen/ Arbetsplats
Danderyds kommun, Vård och omsorg Kontakt
Rekryterare
Elin Murman elin.murman@danderyd.se 08-50132082 Jobbnummer
9819500