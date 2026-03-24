Undersköterskor och vårdbiträden till Solstickegatans Äldreboende
2026-03-24
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där du gör nytta för andra? Bra, då har vi jobbet för dig, då vi söker nu fler undersköterskekollegor till Solstickegatans äldreboende!
Ditt nya jobb
Du är genomförare av omvårdnad och omsorg.
Denna ges utifrån ett rehabiliteringstänkande som innebär att den boende ska aktiveras så mycket som möjligt i omsorgen i syfte att höja eller bibehålla den boendes funktionsförmåga. Du ger ger medicin på delegation från sjuksköterska, genomför vissa rehabiliteringsinsatser på delegation från arbetsterapeut/sjukgymnast samt rapporterar verksamhet löpande muntligt och skriftligt till enhetschef/sjuksköterska och kollegor.
Du är också kontaktman för ett antal av de boende vilket innebär att du har ett särskilt tillsynsansvar för den/de boende som du är kontaktman för. Kontaktmannaskapet innebär vidare att man är den som tillsammans med medborgaren gör genomförandeplan för, att så långt som möjligt, ge en individuellt anpassad vård och omsorg. Kontaktmannen ska samtidigt bevara en så hög grad av självständighet som möjligt. I övrigt kan kontaktmannens uppdrag variera och anpassas i förhållande till medborgarens behov.
Större delen av arbetet innebär direkt arbete med omsorg och omvårdnad om de boende. Detta arbete omfattar individanpassad hjälp i alla de delar som krävs för att den boende ska få ett så rikt och normalt liv som möjligt. Exempelvis hygien, påklädning, beställa mat, dela ut mat, duka, diska tvätta, stryka, rekvirera förbrukningsmaterial, givande av medicin, gå på promenader, ledsaga till ex. tandläkare eller att samtala med de boende m.m. I alla dessa delar ska de boende aktiveras så långt som möjligt i syfte att de ska höjas eller bibehålla sin funktionsförmåga. I befattningen ingår även att ge vård och omsorg i livets slutskede samt palliativ vård. I arbetet ingår också olika former av rapportering och dokumentation
Din kompetens
Vi söker i första hand dig som är utbildad undersköterska. Eventuellt kan vårdbiträden med erfarenhet vara aktuellt. Det är meriterande om du har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete/äldreboende och arbete på demensenhet samt att du har god kännedom om verksamhetssystemet Combine.
Att du tar initiativ, samarbetar bra med andra och att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter är en självklarhet. Du ska också vara lyhörd och ha förmågan att sätta dig in i andras perspektiv eller situation. Att du kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt är också viktigt. Vi värdesätter också om du är trygg och stabil, har självinsikt och kan anpassa dig till olika situationer. Eftersom arbetet innebär kontakter med hyresgäster, anhöriga och kollegor med flera samt att det ingår dokumentation bör du behärska svenska språket mycket väl i tal-, läs- och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
En mycket härlig arbetsmiljö med trevliga kollegor, chefer, administratör, samordnare och sjuksköterska. Läs mer om våra förmåner här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Solstickegatans äldreboende ligger på Bäckalyckan och till oss tar du dig enkelt med buss. Äldreboendet har 80 lägenheter avsedda till personer med demenssjukdom och är ett av Jönköpings största äldreboenden. Vi på Solstickegatan vill genom vårt arbete skapa en trivsam miljö och atmosfär där våra boenden kan bibehålla en god livskvalité. Totalt i hela huset arbetar nu fler än 100 medarbetare. Vi är måna om både varandra och vår arbetsmiljö, vi har ett gott samarbete och självklart är våra vårdtagares välbefinnande alltid i fokus.
Bra att veta
Rekryteringen avser 4 tjänster. Både tillsvidaretjänst och tidsbestämt vikariat kan bli aktuellt. Vi söker undersköterskor/vårdbiträden till våra demensenheter. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till dag- och kvällstid både vardag och helg. Jönköpings kommun strävar efter heltid som norm och erbjuder alltid 100 % sysselsättningsgrad.
Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det kommer att krävas ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.
I din ansökan vill vi att du bifogar personligt brev, CV samt godkänt examensbevis som undersköterska om du har tagit examen. Ansökningar utan examensbevis kommer inte att prioriteras. Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer?
Rekryterande chefer, se nedan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som undersköterska på Solstickegatans äldreboende!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/374".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun

Socialförvaltningen Kontakt
Hanna Elg 036-106735
9816452