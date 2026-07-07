Undersköterskor och vårdbiträden sökes till hemtjänst på Lidingö.
Carico AB / Undersköterskejobb / Lidingö Visa alla undersköterskejobb i Lidingö
2026-07-07
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
A&R Lidingö Hemtjänst söker Vårdbiträden/Undersköterskor till vårt engagerade team på Lidingö. Hos oss får du möjligheten att göra skillnad i våra kunders vardag genom att erbjuda högkvalitativ och personcentrerad omsorg. I rollen ingår nära kontakt med våra kunder där ditt stöd bidrar till deras trygghet och välmående.
Ansvarsområden för Vårdbiträde/Undersköterska
Erbjuda stöd och omvårdnad i hemmet i enlighet med individuellt anpassade vårdplaner.
Bidra till en säker och omsorgsfull hemmiljö för våra kunder.
Dokumentera och rapportera vårdinsatser samt observerade förändringar i kundernas tillstånd.
Delta i teammöten och kommunicera med kollegor för att säkerställa en integrerad och effektiv vård.
Önskade kvalifikationer och egenskaper
Empatisk och flexibel: Du har förmågan att förstå och anpassa dig efter kundernas behov.
Kommunikativ: Du har en god förmåga att kommunicera klart och effektivt med både kollegor och kunder.
Självständig och initiativrik: Du kan arbeta självständigt och ta initiativ för att förbättra kvaliteten på omsorgen.
Relevant erfarenhet är meriterande: Tidigare erfarenhet inom hemtjänst eller liknande vårdverksamhet är en fördel.
Vi erbjuder våra medarbetare
Möjligheten att utföra ett betydelsefullt arbete och bidra till ökad livskvalitet för våra kunder.
En positiv och stöttande arbetsmiljö där du uppmuntras att utveckla dina färdigheter.
Att arbeta i ett engagerat och dynamiskt team som sätter kundens väl i främsta rummet.
Om A&R Lidingö Hemtjänst
A&R Lidingö Hemtjänst är en respekterad verksamhet på Lidingö känd för att erbjuda individanpassad omsorg och högkvalitativt stöd till våra kunder. Vårt mål är att skapa en trygg och positiv hemmiljö där kunderna känner sig värderade och självständiga. Vi värderar empati, professionalism och teamwork högt och söker därför individer som delar dessa värderingar och vill bidra till att göra skillnad i våra kunders liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5723311-2090168". Arbetsgivare Carico AB
(org.nr 559159-6845), https://carico.teamtailor.com
Kungsgatan 32 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Carico Jobbnummer
9995534