Undersköterskor och skötare - Sommarvikariat, Psykiatri, Kungälvs sjukhus
Västra Götalandsregionen / Vårdarjobb / Kungälv Visa alla vårdarjobb i Kungälv
2026-01-09
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Är du undersköterska eller skötare och vill arbeta tillsammans med oss inom Verksamhet Psykiatri, Kungälvs sjukhus, sommaren 2026?
På Kungälvs sjukhus är varje arbetsdag meningsfull och allas insatser bidrar tillsammans till avgörande värde för våra patienter.Publiceringsdatum2026-01-09Beskrivning
Verksamhet Psykiatri på Kungälvs sjukhus består av heldygnsvårdsavdelningar, en psykiatrisk akutmottagning, psykiatriska öppenvårdsmottagningar, barnpsykiatriska mottagningar och subspecialiserade mottagningar för patienter med ätstörningsproblematik och patienter med emotionell instabilitet. Avdelning 9 är en heldygnsvårdsavdelning med inriktning psykos och allmänpsykiatri, även personer med ätstörningar vårdas här. Avdelningen har 12 vårdplatser och två vårdplatser för brukarstyrd inläggning. Avdelning 10 är en heldygnsavdelning med inriktning missbruk och allmänpsykiatri. Avdelningen har 12 vårdplatser.
Vi söker dig som vill arbeta med heldygnsvård och som också är intresserad av att arbeta med ovan beskriven målgrupp. Vi är måna om att ständigt utveckla och utvärdera den psykiatriska vården och ser gärna att du är intresserad av att delta i kontinuerligt förbättringsarbete. Dina arbetsuppgifter
Som skötare ansvarar du för den psykiatriska omvårdnaden. Patientens vårdplan är det styrande dokumentet och patienten skall vara delaktig i upprättandet av denna. Vårdplanen utvärderas sedan kontinuerligt under hela vårdtiden. Vi arbetar med delat beslutsfattande och vården är personcentrerad. Patienter och anhöriga skall vara delaktiga i vården. Vi har också ett ansvar att ge stöd och information till minderåriga barn liksom att stötta patienterna i deras föräldraroll. I teamet runt patienten ingår förutom sjuksköterska även skötare och läkare.
Verksamhet Psykiatri, Kungälvs sjukhus, söker undersköterskor och skötare för sommaren 2026 inom psykiatri, avdelning 9 och 10 samt psykiatriska akutmottagningen. Vi erbjuder ett roligt, stimulerande, ansvarsfullt och spännande arbete där du får tillfälle att tillsammans med nya arbetskamrater utveckla din kompetens. Under veckorna 26-33 stänger avdelning 10 och slås ihop med avdelning 9. Vårdplatserna ökas då upp på avdelning 9 till 20 + 2 brukarstyrda vårdplatser.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska/skötare.
Är du studerande på sjuksköterskeprogrammet behöver du ha avklarat termin 3 eller termin 4 beroende på utbildningsprogram.
Är du studerande på läkarutbildningen behöver du ha avklarat termin 5 eller termin 6 beroende på utbildningsprogram.Övrig information
Intervjuer och tillsättning sker fortlöpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Rekryteringen pågår fram till sommaren och besked om tillsättning kan därför dröja fram till dess.
Inför anställning inom Verksamhet Psykiatri begär vi som arbetsgivare ut ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Skyddad yrkestitel för undersköterskor
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska skyddad yrkestitel från 1 juli 2023 - (socialstyrelsen)
Välkommen att tillbringa sommaren med oss!
