Undersköterskor och samordnare till Skärstadals äldreboende
2026-05-05
Till Skärstadals äldreboende söker vi undersköterskor och undersköterskor med samordnaransvar som vill bli en del av vårt engagerade team. Hos oss står hyresgästernas välbefinnande alltid i fokus, samtidigt som vi värnar om arbetsglädje och gott samarbete.
Ditt nya jobb
Detta är en samordnad annons där vi söker:
två undersköterskor
tre undersköterskor med samordnaransvar
Läs mer om respektive roll nedan.
Undersköterska med samordnaransvar
Utöver sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska har du en central roll i verksamheten när det gäller bemanningsplanering, schemasamordning och vakanshantering. Du arbetar i verksamhetssystemen Time Care Pool och Time Care Multi Access där du bokar resurspass, vikarier och poolpersonal för att täcka vakanser.
I uppdraget ingår även att vara ett administrativt stöd till enhetschef, exempelvis genom att sammankalla till ombudsträffar, delta i planering av utbildning och introduktion, samt ansvar för samordning av aktivering och beställning av material efter invertering av förråd. Samordnaruppdraget ställer höga krav god samarbetsförmåga då du samverkar med många olika kollegor och professioner.
Du blir anställd som undersköterska i grunden och omfattningen av samordnaruppdraget anpassas efter verksamhetens behov. Den del av tjänsten som inte omfattar samordnaruppdrag är du schemalagd i omvårdnadsarbetet. Samordnaruppdraget är inte ett permanent utan kan komma att upphöra vid behov eller på chefens inrådan. Uppdraget delas mellan tre samordnare.
Arbetstid: dagtid, helgarbete kan förekomma.
Undersköterska
Som undersköterska är du en viktig del av hyresgästernas vardag och arbetar personcentrerat för att stödja varje individ i att leva ett så självständigt, tryggt och meningsfullt liv som möjligt.
Arbetet innebär personlig omvårdnad såsom stöd vid toalettbesök, dusch och på- och avklädning. Du ger även stöd i vardagen genom praktiska insatser som städ, tvätt och måltider samt ledsagning, exempelvis vid vårdbesök. I rollen bidrar du även med social aktivering, exempelvis promenader eller sociala aktiviteter. Stor vikt läggs vid medborgarnas integritet och all omsorg du utför utformas efter medborgarens behov, önskningar och förutsättningar.
Medicinhantering och vissa rehabiliterande insatser på delegation ingår också i ditt arbete samt dokumentation och löpande rapportering. Du har kontaktmannaskap med särskilt ansvar för några hyresgäster, medverkar i palliativ vård och deltar aktivt i eventuella ombudsroller under året. Arbetet kräver god kommunikation och samverkan mellan olika yrkesroller, samt kunskap i lyftteknik och användning av hjälpmedel.
Arbetstid: dagtid och kvällstid, vardag som helg. Vi tillämpar arbete varannan helg enligt kommunens policy.
Din kompetens
Undersköterska med samordnaransvar
Krav
Utbildad undersköterska
Yrkeserfarenhet inom vård och omsorg
Mycket goda datorkunskaper
Behärska svenska väl i tal, skrift och läsförståelse
Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom administration
Erfarenhet av administrativt arbete från en liknade roll
Erfarenhet av verksamhetssystemen Time Care Pool, Multi Access och/eller Personec
Vem är du?
För att trivas i samordnarrollen så tror vi att du är en strukturerad person som tar initiativ och är mån om att hitta lösningar. Du tar stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter, kan ha många bollar i luften och ser till att saker blir gjorda på ett bra sätt. Dessutom är du flexibel och kan anpassa dig när planerna ändras eller när nya situationer dyker upp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Undersköterska
Utbildad undersköterska
Goda datorkunskaper
Behärska svenska väl i tal, skrift och läsförståelse
Meriterande
Yrkeserfarenhet inom vård och omsorg
Vem är du?
Som undersköterska ser vi att du tycker om en varierad vardag och har lätt för att ställa om och prioritera efter rådande förutsättningar. Du är lyhörd och kan bemöta den enskilde på ett empatiskt sätt och har en vilja att hjälpa och stötta andra i deras vardag. Precis som vi, är du en person som ser ett gott samarbete kollegor emellan som avgörande för verksamhetens utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
På Skärstadals äldreboende blir du en del av en engagerad arbetsgrupp där hyresgästernas välbefinnande alltid står i fokus. Vi erbjuder en trygg anställning och ett flexibelt, varierande arbete tillsammans med kompetenta och omtänksamma kollegor.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Bra att veta
Samtliga tjänster är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Samplanering med andra enheter förekommer.
Arbetet ställer krav på fysisk rörlighet då situationer uppstår som inte kan förutsägas och måste lösas på ett för situationen anpassat sätt.
Det är en fördel om du har körkort och tillgång till bil men det är inte ett krav. Bussförbindelser finns till och från Skärstadal med lite anpassningar i schemat. Det finns också en fin cykelväg från Jönköping/Huskvarna hela vägen fram till Skärstad.
Urval och intervjuer tillämpas fortlöpande.
Vill du veta mer?
Se kontaktpersoner längre ned på sidan.
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
)
551 89 JÖNKÖPING
Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Azra Delic azra.delic@jonkoping.se 036-103798
9892078