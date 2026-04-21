Undersköterskor och omsorgspersonal till hemtjänsten i Brunflo
2026-04-21
Vill du arbeta i en härlig arbetsgrupp och hjälpa våra medborgare med sin vardag? Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun söker nu nya medarbetare till hemtjänsten i Brunflo. Vi har ett stort hemtjänstområde i Brunflo med omnejd där vi går, cyklar eller kör bil till våra medborgare. Vi håller till i nya fräscha lokaler där vi är två arbetsgrupper som samarbetar nära varandra samt legitimerad personal, samordnare och chef. Hos oss får du en utvecklande vardag med ett stort kollegialt stöd.
Vi öppnar nu för 4 tjänster som undersköterska eller omsorgspersonal. Tjänstgöringsgraden är 80% med möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad inom förvaltningen. Arbetstiden är förlagd till dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Vissa av tjänsterna kan komma att tillsättas under rekryteringens gång så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Ditt nya jobb
Som undersköterska eller omsorgspersonal i hemtjänsten arbetar du med personlig omvårdnad i medborgarens hem. Du arbetar för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos de medborgare du hjälper. Ditt uppdrag är att stötta medborgaren och underlätta vardagen i det dagliga livet. Du ger personlig omvårdnad utifrån individuella behov och utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser såsom specifik omvårdnad och rehabilitering. I uppdraget ingår också att vara fast omsorgskontakt, vilket innebär att specifikt ansvara för vissa medborgare och deras omvårdnad. Du samarbetar med undersköterskor, omsorgspersonal, fysioterapeut, arbetsterapeut, distriktsköterska, samordnare och enhetschef. En annan viktig del av dina arbetsuppgifter är att du dokumenterar i våra verksamhetssystem.
Vanliga arbetsuppgifter
Hjälpa medborgare med personlig hygien och basal omvårdnad
Stötta vid förflyttningar
Hjälpa till med på- och avklädning, även stödstrumpor
Tillredning av lättare måltider
Administrering av läkemedel enligt medicinsk delegering och ordination
Olika typer av provtagning och rikning
Skötsel av exempelvis urinkateter eller stomi
Enklare såromläggning
Dokumentation
Din kompetens

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Utbildad undersköterska
Erfarenhet av arbete inom hemtjänst
Erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
Erfarenhet av kontaktpersonsuppdrag
God datorvanaKörkortskrav
Tillgång till egen bil för att lätt kunna ta dig till och från arbetsplatsen
Vi söker dig
Som person är du trygg, stabil och har ett stort engagemang för andra människor. Din goda samarbetsförmåga gör att du relaterar till andra på ett lyhört sätt. Du lyssnar och kommunicerar bra och har lätt för att anpassa dig till den du talar med samt förhåller dig på ett sätt som är väl anpassat till situationen. I rollen är du självgående och kan fatta snabba beslut även i stressiga situationer. Du har ett gott omdöme och vet hur du ska agera och prioritera i det dagliga arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare. Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts. Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123829". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Liljevägen 8 (visa karta
)
834 31 BRUNFLO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kent Backman kent.backman@ostersund.se Jobbnummer
9866021