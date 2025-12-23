Undersköterskor nattetid på Väderkvarnens vård och omsorgsboende
2025-12-23
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Väderkvarnens vård och omsorgsboende ligger centralt i Stockholm med närhet till kollektiv trafik.
Mitt namn är Dorota och jag är enhetschef med ansvar för nattpersonal här på boendet. Väderkvarnen har en stabil verksamhet i kommunal regi i Norra innerstadens stadsdelsförvaltning med 92 lägenheter i vård- och omsorgsboende med inriktningarna demens, somatik och socialpsykiatri för äldre samt ett servicehus.
Vi erbjuder
Vi söker nu undersköterskor till nattarbete till vårt profilboende med inriktning äldrepsykiatri.
Hos oss får du möjlighet att ingå i ett team med högt kvalificerade medarbetare och en härlig stämning. Du kommer få bidra med din erfarenhet, men där du också kan dra fördel av alla kollegors kunskap. Vi har en arbetsplats som genomsyras av kompetens, öppet klimat och trygghet där vi arbetar självständigt men samtidigt tar ansvar för att vi som grupp levererar ett gott arbete och resultat. Du kommer få möjlighet att lära nytt och utvecklas!
Din roll
Vill du bli en del av vårt härliga och engagerade gäng? Du blir i så fall en del av en arbetsplats som präglas av professionalism, värme och hög arbetsmoral. Vi erbjuder kompetenshöjande insatser i form av utbildningar, föreläsningar och vill gärna att du använder dig utav vårt friskvårdsbidrag och andra förmåner inom staden.
På Väderkvarnens vård- och omsorgsboende arbetar vi aktivt med Stockholms stads värdegrund, värdighetsgarantier och egna värdeord: arbetsglädje, delaktighet, trygghet och fånga dagen.
Vi använder dokumentationssystemet Parasol , Appva signeringssystem samt använder digitala medicinskåp och nyckelskåp.
Arbetet är förlagt på 8-veckors schema, heltid 100 %.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel. Du arbetar i teamet kring den äldre där du bidrar med din specialistkompetens i omvårdnad. Tillsammans med dina kollegor planerar och organiserar du vården och arbetar för en god omvårdnad och hälso- och sjukvård utifrån individens behov. Vi arbetar personcentrerat med de äldres i fokus. Arbetet innebär både akuta och planerade insatser vilket gör att du behöver kunna fatta självständiga beslut. Du har även nära samarbete med dina kollegor.
Som undersköterska på Väderkvarnens vård- och omsorgsboende så är några av arbetsuppgifterna att;
ge god omvårdnad
ha ett gott bemötande
se till att varje boende hos oss har en fin och värdefull dag, med känsla av sammanhang och delaktighet
Det är viktigt att du är professionell, engagerad och flexibel.
Din kompetens och erfarenhet
Utbildning/examen till undersköterska med skyddad yrkestitel
Erfarenhet inom äldreomsorg samt av arbete inom äldrepsykiatri
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Goda datorkunskaper med stor vana att arbeta i flertalet digitala system.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Meriterande:
Specialistutbildning inom psykiatri, med särskilt fokus på äldrepsykiatri
Du är engagerad, självgående och flexibel med förmåga att ställa om vid förändrade omständigheter. Som medarbetare hos oss har du mycket kontakt med både kollegor, boende och anhöriga och vi värdesätter att du är relationsskapande och har en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi vill att du utvecklas - och vi med dig! Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
