Undersköterskor med fördjupad kompetens till Frösö strand säbo
2025-12-19
Är du en erfaren undersköterska med intresse för kvalitetsutveckling och handledning? Nu söker vi dig med god kunskap och erfarenhet inom äldreomsorgen som vill ta ett extra ansvar för handledning, kvalitet och introduktion i vår verksamhet. Här får du en central roll i att bidra till god vård och omsorg genom ett personcentrerat arbetssätt, där varje medborgares behov och önskemål står i fokus. Genom att arbeta nära både kollegor och ledning skapar du trygghet, delaktighet och utveckling - för såväl medborgare som för dina kollegor.
Frösö strand är ett särskilt boende som ligger i en naturnära miljö vid Storsjön på Frösön. Här finns grönområden och fina promenadstråk som ger goda möjligheter till utomhusvistelse. Det geografiska läget gör det smidigt att ta sig hit med buss från centrala Östersund. Frösö strand har 38 lägenheter fördelade på två våningsplan. Varje våning har ett gemensamt utrymme där medborgarna har möjlighet till social samvaro, gemensamma måltider och aktiviteter. Som undersköterska hos oss ingår du i en trivsam och stabil arbetsgrupp där vi arbetar i team för att erbjuda medborgarna en trygg och kvalitativ vård. Det skapar goda förutsättningar till ett starkt kollegialt stöd.
Vi söker nu två undersköterskor med fördjupad kompetens. Tjänsterna är på 100 % och arbetstiden är förlagd till dagtid, vardagar, där en del av arbetstiden består av att handleda och övrig tid ingå i det ordinarie arbetslaget. Du har din placering på den enhet där du anställs, men vid behov kan din placering förflyttas.
Ditt nya jobb
Som undersköterska med fördjupad kompetens är du en viktig del i att utveckla både omvårdnaden och dina kollegor. Du arbetar nära enhetschef, samordnare och olika ombud och har en nyckelroll i att stötta och vägleda personalen i det dagliga arbetet. Det innebär bland annat att du handleder kollegor i basal omvårdnad, rehabiliterande arbetssätt och dokumentation, samt säkerställer att rutiner följs. Du deltar på ärendemöten, sprider information vidare i verksamheten och stöttar ombudsroller som måltids-, aktivitets-, språk- och dokumentationsombud.
En annan viktig del är att du ansvarar för introduktionen av nya medarbetare och att ta emot nya medborgare, där du hjälper till att skapa en helhetsbild av behov och påbörja genomförandeplaner. Rollen kombinerar praktiskt arbete med ansvar för handledning, kvalitet och utveckling, vilket gör den både varierad och betydelsefull.
Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet som undersköterska inom kommunal äldreomsorg
• Goda kunskaper i geriatriska sjukdomar och omvårdnad
• Goda kunskaper i handledning
• Goda kunskaper om kommunens rutiner och riktlinjer
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• God datorvana
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Viva
• Handledarutbildning
• Vidareutbildning inom området
Vi söker dig
Vi söker dig med väldigt goda kunskaper i alla delar av undersköterskearbetet, då du förväntas vara en kunskapsresurs för dina kollegor. Du är lojal mot organisationen och handlar i enighet med fattade beslut, riktlinjer, verksamhetsplanen, uppsatta mål och policys. I rollen är du noggrann och väl införstådd med verksamhetens mål och kvalitetsstandard och tar gärna egna initiativ inom ramen för uppdraget.
Som handledare har du en pedagogisk fallenhet där du anpassar ditt sätt att kommunicera till personen du ska lära upp. Din kommunikation är tydlig och du är noga med att säkerställa att mottagaren förstått det du vill förmedla. Du påminner och följer upp för att säkerställa en god kvalitet i vårdarbetet. Rollen ställer krav på en god samarbetsförmåga där du relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
