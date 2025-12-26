Undersköterskor med erfarenhet av socialt arbete sökes för timanställning
2025-12-26
Undersköterskor med erfarenhet av socialt arbete till KallebäckPubliceringsdatum2025-12-26Om tjänsten
Vi söker nu undersköterskor som vill arbeta timanställda på vårt boende Kallebäck.
Här erbjuder vi stöd- och omvårdnadsinsatser till personer med omfattande missbruksproblematik, där målet är att minska de negativa konsekvenserna av missbruket och öka livskvaliteten.
Målgruppen är män och kvinnor från cirka 50 år och uppåt. Arbetet bedrivs utifrån ett salutogent synsätt, där fokus ligger på att stärka individens känsla av sammanhang, meningsfullhet och delaktighet i sin egen vardag.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på Kallebäck arbetar du med:
Stöd- och omvårdnadsinsatser utifrån individuella behov.
Motivations- och stödarbete för att öka den enskildes ansvarstagande och delaktighet.
Planering, dokumentation och uppföljning av genomförandeplaner.
Att bidra till trygghet, trivsel, hemkänsla och social gemenskap för de boende.
Samarbete med kollegor, hälso- och sjukvårdspersonal och andra yrkesgrupper inom verksamheten.
Arbetet sker inom ramen för kontaktmannaskap, där du har en nyckelroll i att bygga förtroendefulla relationer och motivera till förändring.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska, stödassistent eller har annan vård- eller omsorgsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har erfarenhet av socialt arbete, gärna med personer som har missbruks- och/eller psykisk ohälsa.
Behärskar svenska språket väl i tal och skrift, då kommunikation och dokumentation är en central del av arbetet. Godkända betyg i svenska A eller SAS grund ska kunna visas upp.
Har en positiv människosyn, gott bemötande och förmåga att skapa förtroende i mötet med människor.
Är självständig, initiativtagande och strukturerad, men också flexibel när arbetssituationen kräver det.
Vi värdesätter att du är engagerad, ansvarstagande och har en vilja att bidra till ett gott samarbete i arbetsgruppen.
Om verksamheten
Kallebäck är ett boende för personer med långvarig missbruksproblematik där vår ambition är att skapa trygghet, delaktighet och ökad livskvalitet. Vi arbetar med att motverka isolering, stärka sociala nätverk och stimulera till aktivitet - alltid utifrån den enskildes förutsättningar och behov.
Hos oss möts du av kollegor med stort engagemang, hög kompetens och en vilja att tillsammans utveckla verksamheten.
Vill du arbeta i en miljö där du gör skillnad varje dag och där du får bidra till att skapa meningsfulla liv för andra?
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
Timavlöning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
