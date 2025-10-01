Undersköterskor med erfarenhet av socialt arbete
2025-10-01
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Är du vår nya medarbetare?
Vi söker nu undersköterskor som vill arbeta på timmar till vårt boende Kallebäck. Där vi arbetar med stöd- och omvårdnadsinsatser för personer med omfattande missbruksproblematik. Målgruppen är män och kvinnor från 50 års ålder. Målet är att de boende ska minska de negativa konsekvenserna av sitt missbruk för ökad livskvalitet. Verksamheten utgår från ett salutogent synsätt där arbetet sker i nära samarbete med den enskilda individen. Personlig omvårdnad samt stöttning i hemmet såsom tvätt, städ och matlagning utförs i så stor utsträckning som möjligt tillsammans med hyresgästerna. Du arbetar motiverande och skapar förutsättningar för struktur, delaktighet och självbestämmande utifrån varje persons förmåga.
På verksamheten arbetar med kontaktmannaskap och motivations- och stödinsatser för att hjälpa den enskilde att ta ansvar för sin livssituation och boendemiljö.
Du kommer att arbeta med ett motivations- och utvecklingsarbete där din uppgift är att stärka människors känsla av sammanhang och meningsfullhet. Vi arbetar för att skapa trygghet och tillhörighet, hemkänsla och trivsel, motverka isolering och stimulera till sociala aktiviteter utifrån den enskildes förutsättningar. På enheten finns tillgång till hälso- och sjukvårdpersonal.
Du har en positiv människosyn, stort engagemang, ansvarskänsla och sätter de äldres individuella behov i fokus. Du skall ha lätt för att skapa goda relationer till dem du möter, då arbetet består av många möten med både brukare och kollegor.
Du är bra på att ta egna initiativ och är van att strukturera ditt arbete, samtidigt som du har förmågan att anpassa dig utifrån olika situationer och är bekväm i att arbetsdagen inte alltid går att förutse.
Om du gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter samtidigt som du är öppen för att lära dig av andra tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Då en stor del av dina arbetsuppgifter handlar om att kommunicera med olika parter, samt att arbeta med dokumentation, krävs goda kunskaper i det svenska språket.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en pågående eller slutförd utbildning till undersköterska. Arbetslivserfarenhet inom psykiatri, missbruk, demensvård eller äldrevård är meriterande.
Det är viktigt att du har ett genuint intresse av att arbeta med målgruppen. Du är ansvarstagande, trygg och sätter de äldres individuella behov i fokus. En stor del av dina arbetsuppgifter handlar om kommunikation och samarbete med både brukare och kollegor vilket kräver goda kunskaper i svenska språket, godkända betyg i svenska A eller SAS grund ska kunna visas upp. Samt studie intyg om du är under studier. För att arbeta hos oss behöver du vara aktiv i systemen.
ÖVRIGT
Har du dokumenterad erfarenhet eller betyg från avklarad utbildning, vänligen bifoga examensbevis. Är du under studier, vänligen bifoga studieintyg. Har du fått ditt intyg från Socialstyrelsen bifoga det gärna redan i ansökan.
Urval påbörjas under ansökningstiden.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Med hänvisning till gällande lagar om registerkontroll måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
