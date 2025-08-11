Undersköterskor med erfarenhet av akutsjukvård, Danderyds sjukhus
Är du undersköterska med erfarenhet av akutsjukvård, gillar högt tempo och varierande arbetsuppgifter? Är du mån om att dina patienter ska får den allra bästa omvårdnaden och gillar ett utvecklande samarbete? Vi söker nu nya kollegor till våra team!
Vårt anställningserbjudande
Ortopedkliniken på Danderyds sjukhus söker undersköterskor till vår arbetsgrupp med möjlighet till vikariat, tillsvidare och timanställning såväl dag som natt.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för omvårdnadsinsatser för våra patienter med patientens bästa i fokus. Ditt arbete utförs utifrån beslut, aktivitetsplaner och delegering från sjuksköterskor/läkare. Du arbetar utifrån gällande lagstiftningar, rutiner och policys. Du deltar i den dagliga planeringen och följer upp att insatser blir utförda med gott resultat. Du dokumenterar vitala parametrar i vårt journalsystem och har kunskap om NEWS, KAD, provtagning, EKG och sårvård/omläggning. Tidigare erfarenhet av akutsjukvård är meriterande.
Vi söker undersköterskor dag/kväll, natt och timanställning. Kvalifikationer
Utbildad undersköterska i form av gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram (tre år, 2500 poäng), Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux (tre terminer, minimum 1350 poäng) eller likvärdig undersköterskeutbildning. Du behöver ett bevis från Socialstyrelsen, alternativt omfattas av övergångsbestämmelser för undersköterskor, för att kunna anställas med titeln undersköterska. I annat fall kan du komma att anställas inom yrkeskategorin sjukvårdsbiträde.Dina personliga egenskaper
Du ska kunna arbeta självständigt med sedvanliga undersköterskeuppgifter och med patientens bästa i fokus. Vi söker dig med positiv inställning och som månar om kollegor och teamet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområde Ortopedi på Danderyds sjukhus är en dygnet-runt-verksamhet med drygt 300
medarbetare. Vi bedriver både akut och elektiv vård och träffar patienter på vår ortopedmottagning, vid
ortopedsektionen på sjukhusets akutmottagning samt vid våra två ortopediska slutenvårdsavdelningar.
Vi opererar på centraloperation med egen operationspersonal och bedriver även dagortopedisk
operationsverksamhet. I vår verksamhet ryms även en omfattande paramedicinsk sektion.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
