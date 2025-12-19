Undersköterskor med demenskunskap till Kolonigatan 18:1
Vill du arbeta i ett team som gör skillnad varje dag och skapa trygghet och livskvalitet för äldre med demenssjukdom? Då är du vår nya kollega!
Vilka är vi?
På Kolonigatan 18:1 erbjuder vi en omsorg som bygger på respekt, värme och professionalism.
Vårt äldreboende har 60 lägenheter, varav en avdelning är särskilt inriktad mot demens.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete i en erfaren och engagerad arbetsgrupp, möjlighet att utveckla din kompetens inom demensvård och en arbetsplats där vi värnar om både boende och personal.
Vi finns i Skarphagen med goda kommunikationer, gratis parkering och närhet till både natur och stad.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss har du ett helhetsansvar för den boende.
Du ger stöd och omvårdnad utifrån individuella behov, hjälper till med personlig omvårdnad, måltider och träning, och utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Lika viktigt är den sociala delen där du skapar en meningsfull dag med samtal och anpassade aktiviteter.
Du observerar förändringar i hälsotillstånd, dokumenterar i journalsystem och överrapporterar för att säkerställa trygg och säker vård.
Arbetet sker med stöd av genomförandeplaner och i nära samarbete med kollegor och andra professioner.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska enligt Socialstyrelsens bestämmelser.
Du har erfarenhet av vård- och omsorg samt demensvård, därmed kan du även arbeta utifrån individuella genomförandeplaner.
Som undersköterska har du kunskap om basal omvårdnad, rehabiliterande arbetssätt, socialt stöd och är trygg i lågaffektivt bemötande.
Du har erfarenhet av dokumentation, arbete i journalsystem och samverkan med olika yrkesgrupper.
Som person är du empatisk, lyhörd och stresstålig, med ett genuint intresse för att skapa trygghet och livskvalitet för våra boende.
Du är flexibel och har god förmåga att fatta beslut utifrån all tillgänglig information.
Du värdesätter samarbete och har lätt för samverkan med andra.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
I tjänsterna ingår även resurspass och då kommer du att främst arbeta på Kolonigatan 18.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 4
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 11 januari
Kontakt: Enhetschef Pia Strand, 011-15 76 67, pia.strand@norrkoping.se
eller enhetschef Carina Rosander, 011-15 76 68, carina.rosander@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
