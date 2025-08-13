Undersköterskor (föräldravikariat) till särskilt boende i Genarp
Lunds kommun / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2025-08-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker två undersköterskor som är intresserade längre föräldravikariat hos oss.
Äldreboendet på Lars Kristoffers väg är Lunds kommuns minsta särskilda boende för äldre. Det är beläget i vackra Genarp, ett stenkast från stora gröna skogsområden och är en pittoresk del av Lunds kommun. På äldreboendet bor 30 brukare fördelade på tre avdelningar. En av avdelningarna har inriktning omvårdnad av äldre och de andra två har inriktning omvårdnad av personer med en demenssjukdom.
Vi är en arbetsplats där vi ser varje medarbetare som en tillgång och att vi tillsammans - genom varje medarbetares delaktighet och engagemang - skapar den arbetsplats dit vi längtar att gå varje dag.
Genarp ligger geografiskt i utkanten av Lunds kommun och det är dessvärre begränsade möjligheter att kunna ta sig till Genarp med kollektivtrafik. Vi ser gärna att du inför att du skickar in din ansökan ser över dina pendlingsmöjligheter att kunna ta dig till arbetet om du inte har förmånen att ha körkort och tillgång till bil.
Låt dig inte avskräckas att Genarp ligger en bit utanför Lunds tätort utan byt ut tiden du kanske hade behövt spendera i bilköer och låt istället din transporttid utmed vackra betesmarker och med den gröna åsen framför dig ge återhämtning och en känsla av lugn.
Titta gärna på Instagram - larskristoffersvag7
Vi söker
Vi ser helst att du har examen som undersköterska och/eller längre erfarenhet från äldreomsorgen. Vidareutbildning eller erfarenhet av demensvård eller psykiatri är meriterande.
Omfattningen är 100% med schemalagd arbetstid dag/kväll och varannan helg. Du schemaläggs både dagar och kvällar i ett varierande schema mellan 07:00-22:00.
Du är professionell med brukaren i fokus. Vi arbetar teambaserat så du kommer att samarbeta med kollegor i alla förekommande yrkeskategorier. Du tar ansvar för ditt uppdrag och är delaktig i utvecklingsarbete. Ditt engagemang i yrket och ditt bidrag till vår kamratliga stämning är värdefull för oss.
Du har goda datorkunskaper och lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska språket.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska planerar du din arbetsdag utifrån de boendes önskemål och behov av hjälp och stöd med personlig omvårdnad, måltider och aktiviteter. I din roll ingår även att utforma genomförandeplaner, dokumentera, utvärdera och medverka till att verksamheten håller god kvalitet.
Du samarbetar i team med andra yrkesgrupper med den boende i centrum. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen där nyckelorden är självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Du har fokus på de boendes önskemål och behov och strävar efter att göra vardagen meningsfull för dem.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetareÖvrig information
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Om du har fått ditt Bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen - bifoga gärna i din ansökan.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer i den här rekryteringen. Välkommen med din ansökan redan idag!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/769". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Anne Kjellander, Enhetschef 046-3596508 Jobbnummer
9457603