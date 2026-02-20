Undersköterskor för timvikariat natt sökes till Nacka seniorcenter
Nacka kommun / Undersköterskejobb / Nacka
2026-02-20
Är du utbildad undersköterska eller är du student inom vård och omsorg och intresserad av att arbeta natt inom äldreomsorg? Vi söker dig som är en serviceinriktad lagspelare som vill bidra till att Nacka kommuns äldre får en fantastisk tillvaro och den vård dem behöver. Hos Nacka seniorcenter erbjuder vi dessutom goda utvecklingsmöjligheter. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Nacka seniorcenter är en mötesplats för seniorer samt det kommunala alternativet för äldreomsorg i Nacka kommun. Våra fyra seniorcenter finns i Ektorp, Finntorp, Saltsjöbaden och Saltsjö-Boo, på alla boenden finns det både en somatisk- och en demensavdelning. Alla boenden erbjuder sociala aktiviteter, vård och omsorg samt har fullt utrustade kök. Utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt skapar vi en trygg och säker miljö där delaktighet och de enskildas behov av vård och omsorg av god kvalitet är styrande i alla insatser. Läs om våra seniorboenden här
Som sommarvikarie hos Nacka seniorcenter centreras ditt arbete runt att de äldre får leva ett värdigt liv och känna sig trygga. Kundens behov är alltid utgångspunkten för insatserna, och vi följer deras önskemål om stöd, omsorg och omvårdnad. Som sommarvikarie är vanliga arbetsuppgifter omvårdnad, att ge medicin, omplåstring, lättare sårvård, tillsyn samt besvara larm. Dokumentation ingår även som en viktig del i ditt arbete.
Arbetstiderna för natt är 21:00-07:00
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Du måste minst vara 18 år gammal
• Erfarenhet av nattarbete
• Avslutad eller pågående utbildining in om vård och omsorg
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av äldreomsorg
• Arbetat med somatiska- och demenspatienter tidigare
• Dokumentations- och datorvana
Är det du?
För att trivas och vara framgångsrik i rollen som sommarvikarie hos Nacka seniorcenter ser vi att du är en lagspelare med god kommunikativ förmåga samt fokus på problemlösning. Vidare är du flexibel samt ansvarstagande och trivs med att arbeta självgående. Då du arbetar direkt med verksamhetens kunder kräver arbetet personlig mognad, lyhördhet, empati och servicekänsla. Arbetet förutsätter god fysik, då lyft samt förflyttningar förekommer.
I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som sommarvikarie hos Nacka seniorcenter är du anställd av Stab kompetensförsörjning som ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra bemanningen av omsorgspersonal vid korttidsfrånvaro och månadsvikariat. Du erbjuds möjlighet att arbeta som timvikarie innan och efter ditt sommarvikariat.
Läs mer om våra förmåner här:
•
Din anställning | Nacka kommun
•
Hälsa och förmåner | Nacka kommun
•
Försäkringar och pension | Nacka kommun
Utdrag ur Polisens belastningsregister
I Nacka kommun krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister för skola och förskola i samband med anställning. Länk till blanketten finns här. Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Intresserad?
Vill du bli en del av Nacka kommun? Skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vi rekryterar utan personligt brev. Din ansökan bedöms utifrån CV och frågor du besvarar vid ansökan. Se till att ditt CV tydligt visar arbetsperioder och arbetsuppgifter. Rekryteringsprocessen omfattar gruppintervju och referenstagning, och urval sker löpande. Vill du bli en del av Nacka kommun? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi ser fram emot din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Rekryteringsassistent
Joanna Jakobsson joanna.jakobsson@nacka.se 0704318584 Jobbnummer
9756012