Undersköterskor för sommaren, Norra innerstadens vård och omsorgsboenden
2026-03-09
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
I Norra innerstaden finns 5 vård- och omsorgsboenden: Sabbatsbergsbyn, Rio, Kampementet, Väderkvarnen och Kattrumpstullen.
Under sommaren 2026 så önskar vi anställa vikarierande undersköterskor med placering på en av våra boenden.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att ingå i ett team med mycket kvalificerade medarbetare och en härlig stämning. Du kommer få bidra med din erfarenhet men också dra fördel av andra kollegors kunskap. Vi har en arbetsplats som genomsyras av kompetens, öppet klimat och trygghet. Vi arbetar självständigt men tar ansvar för att vi som grupp levererar ett gott arbete och resultat. Du kommer få möjlighet att lära nytt och utvecklas!
Din roll
Du arbetar i teamet kring den äldre där du bidrar med din kompetens i omvårdnad. Tillsammans med dina kollegor planerar och organiserar du vården gällande hälso- och sjukvård utifrån individens behov. Vi arbetar personcentrerat med de äldres fokus. Arbetet innebär både akuta och planerade insatser vilket gör att du behöver kunna fatta självständiga beslut. Du har nära samarbete med olika professioner inom teamet, enhetschefer samt har kontakt med närstående.
Under sommaren har vi två semesterperioder, helst vill vi att du kan arbeta på båda.
Våra perioder är:
Period 1 Vecka 26-29
Period 2 Vecka 30-33
Din kompetens och erfarenhet
För uppdraget behöver du:
Erfarenhet inom äldreomsorg
Goda kunskaper i svenska och förmåga att uttrycka dig väl både i tal och skrift
Goda datorkunskaper med stor vana att arbeta i flertalet system
Meriterande:
utbildning som undersköterska med skyddad yrkestitel
Det är viktigt att du är professionell och kan skilja på det personliga och professionella. Du är engagerad och flexibel med förmåga att ställa om vid förändrade omständigheter. Som medarbetare hos oss har du mycket kontakt med både kollegor, boende och anhöriga och vi värdesätter en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi vill att du utvecklas och vi med dig!
För att få arbeta i Stockholms stad med äldre måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Timlön Så ansöker du
