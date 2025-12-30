Undersköterskor för hemtjänst med inriktning inom demens - skapad kopia
Omsorgsfamiljen H.E.M Vård & Omsorg AB / Undersköterskejobb / Nacka Visa alla undersköterskejobb i Nacka
2025-12-30
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorgsfamiljen H.E.M Vård & Omsorg AB i Nacka
, Norrköping
, Håbo
, Järfälla
, Österåker
eller i hela Sverige
Vi söker nu undersköterskor med inriktning mot demensomsorg till vår hemtjänstverksamhet i Nacka kommun. Hos oss står trygghet, kontinuitet och hög kvalitet i centrum, och vi vet att goda relationer är avgörande för våra kunders hälsa och välmående.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som vill ta ett stort ansvar för våra kunders omsorg samt bidra till verksamhetens utveckling. Du arbetar självständigt men har alltid stöd från samordnare och enhetschef, vilket gör att du aldrig står ensam i ditt uppdrag. Vi har en varm och engagerad arbetsgrupp där gemenskap, glädje och samarbete är en självklar del av vardagen, och där vi stöttar varandra för kundernas bästa.
För den här tjänsten är det meriterande om du har körkort samt erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdomar, eller ett starkt intresse för området. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom demensutbildningar via vår egen Silviasyster, HLR-utbildningar med intern instruktör, utbildning i lyft och förflyttning samt kompletterande webbaserade utbildningar.
Vi värnar om både våra kunder och vår personal.
Vi tillhandahåller arbetskläder samt företagsbilar och cyklar att använda under arbetspasset.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsfamiljen H.E.M Vård & Omsorg AB
(org.nr 556843-7056) Jobbnummer
9665750