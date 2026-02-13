Undersköterskor eller vårdbiträden till Ängegården i Brunflo
2026-02-13
Är du en engagerad och flexibel person som tycker om att hjälpa andra? Då kan det vara dig vi söker!
Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun söker nu undersköterskor eller vårdbiträden till Ängegården. Det är ett trevligt särskilt boende som ligger i centrala Brunflo. Boendet har sex avdelningar med totalt 50 platser för boende på säbo och åtta platser för korttidsvistelse. Varje avdelning har balkonger och ett gemensamt utrymme för måltider, aktiviteter och social samvaro. På innergården finns även en trivsam uteplats. I samma byggnad finns tandläkare, hälsocentral och apotek.
Du kommer att ingå i ett engagerat arbetslag med goda möjligheter till kollegialt stöd, då vi har ett nära samarbete och en god gemenskap. Tillsammans arbetar vi för att varje medborgare ska få en trygg vård av god kvalitet i en trivsam miljö.
Vi söker nu fyra undersköterskor eller vårdbiträden på 80 %, med möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad inom förvaltningen. Arbetstiden är förlagd till dag-, kväll- och helgtjänstgöring.
Ditt nya jobb
Som undersköterska eller vårdbiträde på Ängegården arbetar du med personlig omvårdnad och service för de medborgare som bor där. Du arbetar för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos medborgaren. Ditt uppdrag är att stötta medborgaren och underlätta vardagen i det dagliga livet. Du ger personlig omvårdnad utifrån individuella behov och utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser såsom specifik omvårdnad och rehabilitering. I uppdraget ingår också att vara kontaktperson, vilket innebär att specifikt ansvara för vissa medborgare och deras omvårdnad.
Du samarbetar med undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, samordnare, biträdande enhetschef och enhetschef. En annan viktig del av ditt arbete är att regelbundet dokumentera i våra verksamhetssystem.
Vanliga arbetsuppgifter
• Hjälpa medborgare med personlig hygien och basal omvårdnad
• Erbjuda medborgarna en meningsfull dag i form av olika aktiviteter
• Förbereda inför måltider samt tillredning av lättare måltider
• Stötta vid förflyttningar
• Administrering av läkemedel enligt medicinsk delegering och ordination
• Delegerade HSL- uppgifter som enklare såromläggning och skötsel av urinkateter
• Omvårdnadsdokumentation
• Kontaktmannaskap
Kvalifikationer
• 1 års arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen
• Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
Meriterande
• Utbildad undersköterska
• Utbildat vårdbiträde
• Erfarenhet med inriktning mot äldre, demenssjuka personer
• Kunskap om nutrition och måltidsarbete
• God datorvana
Vi söker dig
Vi söker dig som är lugn, initiativtagande och har ett starkt engagemang för att hjälpa andra. Som person är du tillmötesgående och empatisk samt har förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situationer utan att ta över deras känslor. Du samarbetar bra och har lätt för att kommunicera med andra. Din flexibilitet gör att du snabbt kan anpassa dig till förändringar i det dagliga arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
