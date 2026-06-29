Undersköterskor dag & natt till Söndrums vård- och omsorgsboende
Halmstads Kommun / Undersköterskejobb / Halmstad Visa alla undersköterskejobb i Halmstad
2026-06-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
En dag hos oss innebär vård- och omsorgsuppgifter, delegerade insatser och service tillsammans med härliga kollegor. Som undersköterska utför du kvalificerade arbetsuppgifter som ingår i undersköterskearbetet såsom delgivning av läkemedel, insulin och dialys.
I arbetet utgår vi från den enskilde kundens behov och önskemål för att utforma god nära vård och omsorg. Arbetet sker i nära samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Vi använder oss av digitala lösningar i vårt daglig arbete, såsom att signera givna läkemedel och att dokumentera i vårt verksamhetssystem och kvalitetssäkringssystem. Våra digitala lösningar i arbetet innebär att du förväntas kunna använda både dator, mobiltelefon och tillhörande digitala hjälpmedel. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Om du tidigare har arbetat inom äldreomsorgen och demensavdelning är detta ett stort plus. Vidare ser vi det positivt om du har en specialistutbildning inom demenssjukdomar.
Har du systemkunskaper kopplat till våra digitala system är det precis dig vi söker. Vi arbetar bland annat i Heroma, Lifecare och APPVA. Ska snart börja med nytt system Medvind.
Som person har du förmågan att skapa förtroende, trygghet och engagemang bland kunder och kollegor när du arbetar nära kunden. Du är tillmötesgående och lyhörd inför dem du samarbetar med och du har lätt för att förklara, lyssna och få ner information både i tal och text.
Vi söker dig som ser till den enskildes behov och önskemål. Dina personliga egenskaper är avgörande för att du ska trivas hos oss.
Du förväntas att kunna arbeta självständigt utifrån genomförandeplanen och i enlighet med våra värdegrundsord - Tillit Ödmjukhet - Respekt.
Rekryteringen kommer ske löpande med start vecka 34.
Vi erbjuder dig
Var med från början och skapa något nytt tillsammans med oss!
Söndrums vård- och omsorgsboende öppnar sina dörrar i februari 2027 och nu söker vi medarbetare som vill vara med på resan från start. Här får du en unik möjlighet att tillsammans med kollegor och chefer skapa arbetsglädje, arbetssätt och en omsorg där kvalitet, delaktighet och gemenskap står i fokus.
Att öppna ett helt nytt vård- och omsorgsboende innebär något alldeles extra. Vi bygger inte bara ett boende – vi bygger ett lag. Hos oss får du vara med och sätta prägel på verksamheten och skapa en arbetsplats där både kunder och medarbetare trivs.
Söndrums vård- och omsorgsboende blir färdigställt i början av 2027. Beläget i Bäckagård, omges boendet av vackra grönområden som inbjuder till promenader och avkoppling. I närheten finns Tylösand, Svärjarehålans tillgänglighetsanpassade badplats samt handelsområdet Flygstaden. Det finns goda bussförbindelser till arbetsplatsen med hållplats i närheten.
Boendet kommer ha både demens, somatisk och psykogeriatrisk avdelning.
Ett ledarskap med både hjärta och erfarenhet!
Verksamheten kommer att ledas av Jonna Norén och Lina Brandt. Tillsammans kombinerar de erfarenhet från äldreboende, hemtjänst, sjuksköterskeyrket och ledarskap. Jonna kommer närmast från rollen som enhetschef på Dalsbos vård- och omsorgsboende och har tidigare arbetat som sjuksköterska. Lina har mångårig erfarenhet som chef inom hemtjänsten och har de senaste åren varit enhetschef på Vallås vård- och omsorgsboende.
Tillsammans delar de ambitionen att skapa en arbetsplats präglad av trygghet, utveckling, delaktighet och arbetsglädje – en plats där både medarbetare och kunder får möjlighet att växa.
När du ansöker i annonsen vill vi att du anger om du önskar arbeta dag eller natt samt vilken inriktning du är intresserad av (demens eller somatisk).
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Grade/Varbi och inte via e-post eller pappersformat.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu ett registerutdrag på polisens hemsida med ditt BankID. Öppna E-tjänsten och beställ - "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". Utdraget skickas till din brevlåda och ska tas med i oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen. Du har även möjlighet att få utdraget via din digitala brevlåda. (Polisen skickar endast tomma utdrag digitalt. Om utdraget innehåller uppgifter skickar Polisen det med vanlig post.)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
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302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Hemvårdsförvaltningen, Vård- och omsorgsboende Kontakt
Enhetschef
Jonna Norén +46790275205 Jobbnummer
9982325