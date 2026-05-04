Undersköterskor dag/kväll till särskilt boende för äldre i Lund
Lunds kommun / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2026-05-04
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du undersköterska och nyfiken på att arbeta i Lund kommun?
Till sensommaren och hösten söker vi fler undersköterskor till några av våra särskilda boenden för äldre (äldreboende). Lunds kommun har elva boenden i centrala Lund och ett i varje tätort Stångby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd. På kommunens hemsida finns mer information om våra boende.
Som undersköterska i Lund får du möjlighet att utvecklas och stimuleras genom utbildningar, ombudsroller och ansvarsområden. Till hösten inleder vi även arbetet med Yrkesresan Äldre - en kompetensutveckling för medarbetare inom vården.
Vi erbjuder tillsvidareanställningar på heltid (100 %) utan delade turer. Vårt heltidsmått är 36 timmar och 20 minuter per vecka, vilket ger dig mer ledig tid i vardagen.
Arbetstiderna är schemalagda både dag- och kvällspass samt varannan helg, mellan kl. 07:00 och cirka 21:30.
I Lund arbetar vi aktivt för att ligga i framkant när det gäller digitala arbetssätt - både i insatser hos brukaren och i ditt arbete som medarbetare. Exempel på detta är mobila trygghetslarm, digitala lås, arbetsscheman och signering via mobiltelefon.
Vi söker dig
som har examen som undersköterska. Du är ansvarstagande och trygg i din roll samt har erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg med ett personcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom särskilt boende för äldre och erfarenhet av brukare med kognitiv svikt/demens är meriterande. Vidareutbildning eller andra relevanta erfarenheter inom området är positivt.
Du behöver ha vana att utgöra medicinska uppgifter enligt delegering. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt har goda datorkunskaper för dokumentation och upprättande av genomförandeplaner.
Om rollen och arbetsuppgifterna
Som undersköterska i Lund hjälper och stödjer du våra brukare med omvårdnadsarbete utifrån deras önskemål och behov enligt beviljat bistånd. Du hjälper våra brukare med personlig omvårdnad, serviceinsatser samt utför medicinska insatser på delegation av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
I arbetet ingår att dokumentera i Lifecare enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Som undersköterska kommer du att utforma genomförandeplaner, dokumentera, utvärdera och medverka till att verksamheten håller god kvalitet. Vi följer upp kvalitén i nationella register som BPSD, SveDem och Senior Alert. Du är även en aktiv del i team- och kvalitetsarbete.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare Publiceringsdatum2026-05-04Övrig information
Ansök med ett uppdaterat cv och svara på urvalsfrågorna som vi ersatt det personliga brevet med. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer.
Information om lönestatistik i Lunds kommun hittar du via länken. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/lonestatistik
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret: Vi använder utdraget: Kontrollera egna uppgifter
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Kommunal Kommunal 010-4427936 Jobbnummer
9890342