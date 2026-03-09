Undersköterskor dag/kväll till nya Saxons särskilda boende i Brickebacken
Örebro kommun / Undersköterskejobb / Örebro Visa alla undersköterskejobb i Örebro
2026-03-09
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Tänk att få vara med och skapa något helt nytt - ett boende där varje dag genomsyras av värme, omtanke och livskvalitet. Nu har du chansen! I april slår vi upp dörrarna till Saxons särskilda boende beläget i Brickebacken. Vi välkomnar undersköterskor som har erfarenhet av kognitiv svikt och som vill bidra till en meningsfull vardag för våra hyresgäster. Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
I april 2026 öppnar det nybyggda Saxons särskilda boende upp. Det blir ett av Örebro kommuns största boende och här kommer 100-102 hyresgäster att flytta in. Det kommer finnas tio avdelningar med inriktning främst mot kognitiv svikt men även somatik, där mycket samarbete mellan avdelningarna kommer att ske. Självklart kommer inte alla hyresgäster flytta in samtidigt, utan detta sker i olika etapper för att skapa så bra förutsättningar som möjligt.
Som undersköterska hos oss kommer du bli en nyckelperson i våra hyresgästers vardag, och du kommer att arbeta på en avdelning som har inriktning mot kognitiv svikt. Här kommer vi tillsammans jobba utifrån vår gemensamma värdegrund som sätter individen i centrum där varje hyresgäst ska ses som en aktiv medskapare i sin egen vardag. Vård, stöd och omsorg är viktiga delar och vi strävar efter att skapa en miljö där värdskap och god service ska genomsyra allt vi gör. Du kommer arbeta i team tillsammans med kollegor som innehar olika kompetenser, och tillsammans ansvarar vi för att följa de riktlinjer och beslut som följer med uppdraget.
Att bygga upp ett nytt boende är både spännande och utvecklande och ibland också utmanande. Här får du vara med från början och påverka verksamheten utifrån dina erfarenheter och engagemang. Vi ser verkligen fram emot att få välkomna just dig till vårt nya team!
Exempel på arbetsuppgifter:
• ge service och personlig omvårdnad utifrån hyresgästens individuella behov och mål
• skapa förtroendefulla relationer med hyresgästen och anhöriga
• utifrån delegation utföra medicinska, rehabiliterande och habiliterande arbetsuppgifter samt läkemedelshantering
• som kontaktperson ansvara för den individuella vård- och omsorgsprocessen, tillsammans med arbetsgruppen och hyresgästen
• dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
• ha kunskap om och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
Om arbetsplatsen
Saxons särskilda boende är just nu under uppbyggnad och är beläget i en naturskön miljö mellan Tallrisvägen och Saxons park i Brickebacken. Våra hyresgäster ska känna att de lever livet på sina villkor och att vi ser möjligheter istället för hinder. Vi vill sträva efter att erbjuda stimulerande aktiviteter som främjar delaktighet och gemenskap bland våra hyresgäster.
Runt huset kommer det att finnas en stor trädgård där målet är att skapa en trivsam och funktionell utemiljö både för hyresgäster och medarbetare. Här kommer dessutom flera verksamheter att ta plats; dagverksamhet för äldre, gruppbostad, restaurang och lokaler för hemtjänst och hemsjukvård. Enligt plan ska boendet successivt öppnas upp med start i april 2026.
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Här har du möjligheten att utvecklas, utmanas och har möjlighet att få bred och djup erfarenhet, samtidigt som du förbättrar vardagen för en medmänniska. Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som undersköterska hos oss är du trygg och stabil som person. Du har en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du samarbetar bra med kollegor och har förmåga att bemöta hyresgäster på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Att vara ansvarstagande gentemot dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar, vilket är särskilt viktigt när vi tillsammans ska forma det nya boendet.
Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med hyresgästen och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
• erfarenhet av arbete med personer som har kognitiv svikt, såsom demenssjukdomar
Meriterande:
• kunskap om och erfarenhet av att arbeta med BPSD
• erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystemTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: april
Antal tjänster: 7-10
Arbetstid: schemalagd dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 15 mars. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9785697