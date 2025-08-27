Undersköterskor dag/kväll med kompetens inom demens till S:t Lars väg 87
2025-08-27
Vi erbjuder dig en fantastisk chans att vara med och fortsätta utveckla ett nytt särskilt boende för äldre i Lund.
Vi planerar nu för öppnandet av våra två sista avdelningar och välkomnar fler duktiga undersköterskor med positiv inställning till utveckling.
För att möta framtidens behov har S:t Lars väg 87 till uppgift att undersöka, testa och implementera nya metoder och arbetssätt. Några exempel som hittills genomförts:
- Synsättet att vi genomför insatserna när brukarna själva vill och har möjlighet
- Förändrad schemaläggning för att bäst matcha brukarnas behov genom att fördela bemanning under större delar av dygnet
- Införandet av rollen Servicemedarbetare för att säkerställa rätt kompetens till rätt arbetsuppgifter
Vi söker fler undersköterskor som vill bidra till verksamheten och som har en förståelse för att förändring tar tid. Genom dina kunskaper, din nyfikenhet och engagemang ges du möjlighet att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
S:t Lars väg 87 renoverades under 2023 och verksamheten har 48 lägenheter. Boendet är beläget i södra Lund nära natursköna S:t Lars parken. Närheten till busshållplats, Klostergårdens tågstation och parkering gör pendlingsmöjligheterna mycket goda.
Om rollen och arbetsuppgifterna
Till två av våra avdelningar med inriktning demens söker vi undersköterskor.
Arbetet innebär omvårdnadsarbete utifrån brukarens önskemål och behov samt delegerade uppgifter enligt HSL. Som undersköterska kommer du att arbeta utifrån det digitala systemet Epsilon, dokumentera i Lifecare, utvärdera och medverka till att verksamheten håller god kvalitet. Vi följer upp kvalitén i nationella register som BPSD-registret, SweDem och Senior alert.
För att du som undersköterska ska kunna koncentrera dig på din profession med delegerade arbetsuppgifter, dokumentation och brukarnära omvårdnadsarbete har S:t Lars väg 87 även anställt personal som sköter om de mer serviceinriktade arbetsuppgifter.
I rollen som undersköterska ingår du i det mångprofessionella teamet. Du bidrar med dina specialistkunskaper inom din yrkeskompetens. En viktig del är att arbeta i team kring brukaren för att få en god helhetssyn. Genom nära samarbete med chefer, sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut samt övriga i teamet medverkar du till att ge brukarna livsinnehåll där individens behov står i centrum. Din strävan är alltid att göra vardagen meningsfull för brukarna.
Tillsvidaretjänsterna innehåller schemalagda dagar och kvällar samt tjänstgöring varannan helg. Arbetstiden är ca 07.00-15.30 alternativt 12.00-21.00.
Vi söker dig
som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning kognitiv svikt/demens. Vi ser gärna att du har intresse och erfarenhet av målgrupper inom kognitiv svikt/demens. Kunskap och erfarenhet av BPSD-registret är positivt.
Du ska kunna arbeta med alla och acceptera våra olikheter och bemöta alla med respekt. Vi vill även att du ska vara flexibel och lyhörd, såväl med boende som med anhöriga och även till oss, dina nya kollegor. God kunskap i det svenska språket i tal och skrift behövs för dokumentation och kommunikation.
Du ska dela Lunds kommuns vision och är redo att arbeta utifrån vår värdegrund och våra förhållningssätt Lyssna, Lära och Leda.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Tillträde i december eller enligt överenskommelse.
Vi söker undersköterskor för tillsvidaretjänster på heltid. Arbetstiden innebär både dagar/kvällar och varannan helg. Heltidsmåttet är 36,33 timmar i veckan.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. Välkommen med din ansökan redan idag, vi vill gärna veta mer om dig.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
